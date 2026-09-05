Kebeli köyünde kavun ve karpuz tarlalarında teknik seferberlik

Kebeli köyünde teknik kontroller yapıldı

Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan uzman teknik personeller, ilçeye bağlı Kebeli köyündeki kavun ve karpuz ekili alanlarda saha incelemeleri gerçekleştirdi. Ekipler, bitki gelişimi, hastalık ve zararlı kontrolleri ile rekolte tespitine yönelik detaylı gözlemler yaptı ve üreticilerle görüşmelerde bulundu.

Saha incelemelerinin odağı:

Kontroller sırasında bitki gelişim düzeyi, sulama ve bakım uygulamaları, hastalık belirtileri ve zararlı varlığı ile rekolteye ilişkin ön değerlendirmeler öncelikli olarak ele alındı. Teknik ekipler, üreticilere doğru uygulamalar, erken müdahale yöntemleri ve ürün kalitesini artırmaya yönelik hususlar hakkında bilgi verdi.

Müdürlükten yapılan açıklama:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, saha çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İlçemize bağlı Kebeli köyünde, teknik personelimiz tarafından kavun ve karpuz üretim alanlarında kontrol ve incelemeler gerçekleştirildi" ifadelerine yer verdi. Açıklamada ayrıca ekiplerin çiftçilerin daha kaliteli ve yüksek verimli ürün elde etmesi amacıyla köy ziyaretleri ve saha kontrollerine devam edeceği bildirildi.

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONELLERİ, KEBELİ KÖYÜNDEKİ KAVUN VE KARPUZ EKİLİ ALANLARDA İNCELEME VE TEKNİK KONTROLLER GERÇEKLEŞTİRDİ.