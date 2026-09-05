Kayapa TOKİ'de 600 metrelik yağmur suyu hattıyla su baskını riski azalacak

Kayapa TOKİ'ye 600 metrelik yağmur suyu hattı kazandırıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yürüttüğü altyapı seferberliğinin bir adımı olarak Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi sınırlarındaki Kayapa TOKİ bölgesine 600 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu hattı inşa etti. Çalışma, BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan geniş kapsamlı saha taramaları ve bütüncül planlama sonucunda hayata geçirildi.

neden ihtiyaç doğdu:

Kayapa TOKİ'nin eski altyapı düzeninde müstakil bir yağmur suyu şebekesi bulunmuyordu; yağış suları kanalizasyon hattı üzerinden taşındığı için özellikle yoğun yağışlarda mevcut sistem üzerinde aşırı yüklenme oluyordu. Bu durum, düşük kotlu noktalarda geri tepme ve su baskınına yol açabiliyordu. Bu olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla bölgede altyapı yeniden düzenlendi.

yapılan işin teknik ayrıntıları ve kapsamı:

BUSKİ ekipleri tarafından inşa edilen hatlarda 60, 50 ve 40 santimetre çaplarında borular kullanıldı ve hatların toplam uzunluğu 600 metre olarak planlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü altyapı yatırımları kapsamında ekipler, ağustos ayında da şehir genelinde 49 kilometre içme suyu, 19 kilometre kanalizasyon hattı ve 4,1 kilometre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirmişti; çalışmalar eylül ayında da devam etti.

Operasyon, Büyükşehir tarafından belirlenen öncelikli noktalara yönelik saha taramaları ve 17 ilçede yürütülen güçlendirme programının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yeni hat sayesinde yağmur suları kanalizasyon sisteminden ayrılacak ve kontrollü şekilde uzaklaştırılacak.

beklenen etkiler ve yerel geri dönüşler:

Yeni yağmur suyu hattının devreye alınmasıyla birlikte Kayapa TOKİ bölgesinde sağanak yağışlar sırasında ortaya çıkabilecek geri tepme, su baskını ve taşkın risklerinin önemli ölçüde azalması hedefleniyor. 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, çalışmanın bölgedeki sorunları uzun vadeli olarak çözeceğini belirterek Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba ve BUSKİ ekiplerine teşekkür etti.

Projeyle birlikte altyapıda sürdürülebilirlik ve işletme güvenliği artırılırken, benzer tespitlerin yapıldığı diğer yerleşim alanlarında da bütüncül müdahalelerin sürdürülmesi planlanıyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İL GENELİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ ALTYAPI AĞINI GENİŞLETME VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE NİLÜFER İLÇESİNE BAĞLI 30 AĞUSTOS ZAFER MAHALLESİ'NDE BULUNAN KAYAPA TOKİ BÖLGESİNE YENİ YAĞMUR SUYU HATTI KAZANDIRDI.