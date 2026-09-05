Çüngüş'te Yukarı Şeyhler Mahallesi menfez çukurları sürüş güvenliğini tehdit ediyor

Çüngüş'te yol koşulları sürücüleri zorluyor:

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı Yukarı Şeyhler Mahallesi yolunda, menfezlerde ve yol boyunca oluşan çukurlar sürüş güvenliğini olumsuz etkiliyor. Yolun farklı noktalarında birden fazla çukurun bulunması, araçların kontrolünü zorlaştırıyor ve olası kaza riskini artırıyor.

Çukurlar özellikle yağışlı havalarda veya gece sürüşünde tehlikeyi büyütüyor; araçların arızalanmasına ve yol kullanıcılarının mağduriyetine yol açıyor.

Muhtarın çağrısı:

Yukarı Şeyhler Mahallesi Muhtarı Orhan Taş konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Mahalle yolunda oluşan çukurlar araçların kaza yapmalarına, arızalanmalarına neden oluyor. Mahalle muhtarı olduğum için kaza yapan insanlar, gelip şikayetlerini bana bildiriyorlar. Bende buradan yetkililere mahalle yolumuzda oluşan derin çukurların onarılmasını ve mahallemizin bu sorunun giderilmesi çağrısında bulunuyorum"

Yetkililerden beklenen adım:

Muhtarın aktardığı şikayetler, mahalle sakinlerinin onarım talebini ve yolun güvenli hale getirilmesi beklentisini ortaya koyuyor. Bölge halkı, yetkililerin yapacağı müdahale ile yolun güvenli kullanımına kavuşturulmasını bekliyor.

DİYARBAKIR'IN ÇÜNGÜŞ İLÇESİ YUKARI ŞEYHLER MAHALLE YOLUNDA OLUŞAN ÇUKURLAR SÜRÜCÜ VE VATANDAŞLARI ZOR DURUMDA BIRAKIYOR.