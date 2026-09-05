Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Çüngüş'te Yukarı Şeyhler Mahallesi menfez çukurları sürüş güvenliğini tehdit ediyor

Çüngüş'ün Yukarı Şeyhler Mahallesi'ndeki menfez ve yol çukurları sürüş güvenliğini zedeliyor; muhtar Orhan Taş, yetkililerden acil onarım talep ediyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 10:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Çüngüş'te Yukarı Şeyhler Mahallesi menfez çukurları sürüş güvenliğini tehdit ediyor

Çüngüş'te yol koşulları sürücüleri zorluyor:

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı Yukarı Şeyhler Mahallesi yolunda, menfezlerde ve yol boyunca oluşan çukurlar sürüş güvenliğini olumsuz etkiliyor. Yolun farklı noktalarında birden fazla çukurun bulunması, araçların kontrolünü zorlaştırıyor ve olası kaza riskini artırıyor.

Çukurlar özellikle yağışlı havalarda veya gece sürüşünde tehlikeyi büyütüyor; araçların arızalanmasına ve yol kullanıcılarının mağduriyetine yol açıyor.

Muhtarın çağrısı:

Yukarı Şeyhler Mahallesi Muhtarı Orhan Taş konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Mahalle yolunda oluşan çukurlar araçların kaza yapmalarına, arızalanmalarına neden oluyor. Mahalle muhtarı olduğum için kaza yapan insanlar, gelip şikayetlerini bana bildiriyorlar. Bende buradan yetkililere mahalle yolumuzda oluşan derin çukurların onarılmasını ve mahallemizin bu sorunun giderilmesi çağrısında bulunuyorum"

Yetkililerden beklenen adım:

Muhtarın aktardığı şikayetler, mahalle sakinlerinin onarım talebini ve yolun güvenli hale getirilmesi beklentisini ortaya koyuyor. Bölge halkı, yetkililerin yapacağı müdahale ile yolun güvenli kullanımına kavuşturulmasını bekliyor.

DİYARBAKIR&#039;IN ÇÜNGÜŞ İLÇESİ YUKARI ŞEYHLER MAHALLE YOLUNDA OLUŞAN ÇUKURLAR SÜRÜCÜ VE VATANDAŞLARI...

DİYARBAKIR'IN ÇÜNGÜŞ İLÇESİ YUKARI ŞEYHLER MAHALLE YOLUNDA OLUŞAN ÇUKURLAR SÜRÜCÜ VE VATANDAŞLARI ZOR DURUMDA BIRAKIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aydın'da yonca rekoltesi arttı: üreticinin yüzünü güldüren sezon
images

Gülnar’da ulaşım rahatladı: 35 kilometrelik grup yolu çift kat sathi kaplamayla...
images

ayvalık açıklarında tekneyle oyun: yunusun eşlik ettiği keyifli yolculuk
images

Çetlüce yaylası: bulutların üstünde gün batımı seyri

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bilecik’te jandarmadan operasyon: dolandırıcılık hükümlüsü cezaevine gönderildi

Jandarma Pelitözü'nde motosiklet sürücülerine ekipman ve kural hatırlatması

Işık ihlalinde motosikletle çarpışan taksi sürücüsüne 51 bin lira ceza

Tarım ve istihdama destek amacıyla Pazaryeri'de çiftlikte inceleme

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır