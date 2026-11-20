Ağız kanamaları kalp sağlığını etkileyebilir

Ağız ve diş sağlık sorunlarının yalnızca estetik kaygı olmadığını, genel sağlık üzerinde de belirleyici rol oynadığını belirten Medicana Sağlık Grubu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Uzmanı Dt. Özlem Özhan Yatar, diş eti kanamalarının sıkça hafife alındığını söyledi. Dt. Yatar, tekrarlayan kanamanın basit bir sorun olmadığını, erken müdahale edilmediğinde daha ciddi problemlere yol açabileceğini vurguladı.

Diş eti kanaması neden önemlidir:

Dt. Özlem Özhan Yatar, sağlıklı diş etlerinin kanamadığını ve kanamanın genellikle diş yüzeyinde biriken bakteri plağına karşı gelişen iltihabi yanıtın ilk belirtisi olduğunu ifade etti. Bu iltihap tedavi edilmezse dişleri destekleyen dokulara ilerleyerek diş kaybına neden olabileceğini, en büyük hatanın ise kanamayı önemsememek veya fırçalamayı bırakmak olduğunu belirtti.

Ağızdaki enfeksiyonlar ve sistemik etkileri:

Uzman, özellikle ilerlemiş diş eti hastalıklarında yani periodontitiste bakterilerin kan dolaşımına geçebileceğini ve vücudun bağışıklık yanıtının damarların iç yüzeyini etkileyebileceğini aktardı. Bilimsel çalışmaların diş eti hastalıkları ile kalp-damar hastalıkları arasında ilişki gösterdiğini, bu ilişkinin diş eti hastalığının doğrudan kalp krizi yaptığı anlamına gelmese de ortak risk faktörü oluşturduğunu söyledi. Bu nedenle ağız sağlığının korunmasının genel sağlık açısından kritik olduğunu vurguladı.

Dt. Yatar ağızın vücuttan bağımsız bir yapı olmadığını hatırlatarak ağız sağlığına verilen önemin artmasının kalp-damar hastalıklarının risk yönetiminde de yer alması gerektiğini belirtti.

Kalp hastaları için öneriler:

Belirli risk gruplarındaki kişilerde diş ve diş eti kontrollerinin atlanmaması gerektiğine dikkat çeken Dt. Özlem Özhan Yatar, özellikle kalp kapak hastalığı bulunan, yapay kalp kapağı taşıyan veya kalp ameliyatı planlanan kişilerin ağız sağlık durumunun değerlendirilmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Ağızdaki bakterilerin kan dolaşımına geçerek bazı hastalarda kalbin iç yüzeyini veya kapaklarını etkileyen enfektif endokardite yol açabileceğini belirtti ve bu yüzden kardiyoloji, kalp cerrahisi ve dişhekimliği arasındaki iş birliğinin gerekliliğine dikkat çekti.

Koruyucu adımlar ve günlük bakım:

Diş eti kanamalarının normal kabul edilmemesi gerektiğini söyleyen Dt. Yatar, tekrarlayan kanama, kızarıklık veya şişlik durumunda diş hekimine başvurulmasını önerdi. Günlük bakım olarak günde iki kez, ikişer dakika, orta sertlikte bir fırça ve florürlü diş macunu ile fırçalama ve diş arası temizliğinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Düzenli diş hekimi kontrollerinin enfeksiyonların erken dönemde fark edilmesini sağlayarak ilerlemeden müdahale imkânı verdiğini belirtti.

Dt. Yatar ayrıca kalp hastalığı bulunan kişilerin diş hekimlerine mevcut hastalıklarını ve kullandıkları ilaçları mutlaka bildirmeleri gerektiğini, ağız sağlığının yalnızca diş ağrısı oluştuğunda hatırlanmaması gerektiğini söyledi. Küçük bir diş eti kanamasının bile vücudun verdiği önemli bir uyarı olabileceğini hatırlatarak, ağız bakımının günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirilmesi gerektiğini belirtti.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ'NDEN DT. ÖZLEM ÖZHAN YATAR