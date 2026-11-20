ADÜ öğrencilerinin ÜNİDES projesi kabul edildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan eğitim projesi, ÜNİDES kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen program çerçevesinde kabul edilerek öğrencilere afet hazırlığı ve saha koordinasyonu alanında uygulamalı eğitim imkânı sağlayacak.

eğitimin amaçları

Hazırlanan proje, veteriner hekim adaylarının hem mesleki ve klinik yetkinliklerini güçlendirmeyi hem de afet ve kriz yönetimi bilgisini artırmayı hedefliyor. Eğitim içeriği, afette triyaj, kriz yönetimi ilkeleri ve kurumlar arası saha koordinasyonu konularına odaklanacak; katılımcıların muhtemel afet durumlarında etkin görev alabilecek donanıma ulaşması amaçlanıyor.

yürütücü ve akademik danışman

Projenin koordinatörlüğünü Veteriner Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Sergül Akgün üstleniyor. Akademik danışmanlık görevini ise Doç. Dr. Mehmet Kaya yürütecek. İnisiyatif, ADÜ İnovasyon ve Girişimcilik Topluluğu (İNOVET) tarafından hazırlanarak öğrenci odaklı bir eğitim modeli sunmayı planlıyor.

Programın amaçları arasında öğrencilerin afet anında sahada sorumluluk alabilecek pratik bilgi ve iletişim becerilerine kavuşması, kurumlar arası eşgüdümü anlaması ve mesleki karar süreçlerinde hız kazanmaları bulunuyor. Gerçekleştirilecek eğitimlerle, veteriner hekim adaylarının afet yönetiminde daha etkin roller üstlenmeleri bekleniyor.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLADIĞI, AFET HAZIRLIĞI VE SAHA KOORDİNASYONU KONULARINDA EĞİTİM VERİLMESİNİ AMAÇLAYAN PROJE, ÜNİDES KAPSAMINDA DESTEKLENMEYE HAK KAZANDI.