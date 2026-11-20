Darende'den Malatya'ya acil sevk

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 62 yaşındaki H.A., beyin rahatsızlığı nedeniyle ileri tetkik ve tedavi gereksinimi tespit edilmesi üzerine hastaneden sevk edildi.

Nakil talebi ve yönlendirme:

Hastanın durumunun değerlendirilmesinin ardından, gerekli ileri tetkik ve müdahalelerin yerel hastanede yapılamayacağı belirlenince hava ambulansı talep edildi. Bölgeye yönlendirilen ekip, planlanan protokoller çerçevesinde nakil hazırlıklarını tamamladı.

Transfer ve teslim süreci:

Bölgeye intikal eden hava ambulansıyla alınan H.A., güvenli biçimde uçuşla Malatya'ya nakledildi. Hasta, Malatya'daki sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavisinin sürdürülmesi için sorumlulara devredildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer, sevk süreçlerinin hasta güvenliği ve hızlı müdahale önceliğiyle yürütüldüğünü belirtti.

DARENDE’DEN HAVA AMBULANSIYLA MALATYA’YA SEVK EDİLDİ