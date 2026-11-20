Eğitimde kapsayıcılık ve sahadan gelen uyarılar

Özel eğitim öğretmeni Muhammed Veli Özalp, kaynaştırma eğitiminde uygulamada görülen çok katmanlı sorunlara dikkat çekti. Özalp, okulların sadece fiziksel yapılar olmadığını; her çocuğun aidiyetini, özsaygısını ve sosyal kabulünü koruyan yaşam alanları olması gerektiğini vurguladı. Sahadaki en büyük yaraların ait olma duygusu ve sosyal kabul eksikliğinden kaynaklandığını belirtti.

Fiziki erişilebilirlik ve evrensel tasarım:

Özalp, birçok okulun evrensel tasarım ilkelerini tam olarak sağlayamadığını söyledi. Özellikle düzensiz veya standart dışı rampalar, eksik asansörler ve benzeri altyapı problemlerinin, çocuğun bağımsız hareketini kısıtladığını aktardı. 'Çoğu okulumuzda asansör bulunmuyor, rampalar bulunmuyor ve bu konuda velilerden de çok şikâyet geliyor' diyen Özalp, bu eksikliklerin giderilmesi gerektiğini ancak sürecin zaman alacağını ve adım adım çözülebileceğine inandığını belirtti.

Öğretmen eğitimi ve saha uygulamaları:

Özalp, öğretmenlerin çalışkan olduğunu ama lisans eğitiminde alınan teorik bilgilerin sahada tek başına yeterli kalabildiğini söyledi. Buna çözüm olarak sınıf öğretmenleri ile özel eğitim öğretmenlerinin birlikte yürüttüğü, uygulamalı rehberlik mekanizmalarının güçlendirilmesini önerdi. 'Teoride değil de daha çok uygulamada kalırsak daha yararlı bir eğitim alacağımızı düşünüyorum. Uygulamalı rehberlik mekanizmalarını güçlendirmemiz şart' ifadelerini kullandı.

Özalp, saha çalışmasında iç içe ve omuz omuza yürütülecek ortak çalışmalarla lisans düzeyindeki eksikliklerin kapatılabileceğini ve bunun öğrencinin günlük eğitim deneyimine doğrudan olumlu yansıyacağını ifade etti.

Ailelerin yaşadığı örtük direnç ve okul seçimi:

Ailelerin okul seçiminde karşılaştıkları sorunlara da dikkat çeken Özalp, 'örtük direnç' kavramını anlattı. Buna göre bazı okullar, 'imkânımız yetersiz' gerekçesiyle aileleri başka okullara yönlendirebiliyor. Özalp bunun kapsayıcı eğitim anlayışına aykırı olduğunu söyleyerek, asıl hedefin velinin mahallesindeki her okulun o çocuğun kapısını ve kalbini açması olması gerektiğini vurguladı. 'Biz okul seçmemeliyiz, seçtirmemeliyiz' söylemiyle, yakındaki okulların da çocuğun hayatına dokunabilecek donanım ve yaklaşımı benimsemesi gerektiğini belirtti.

Özalp ayrıca, her okulda özel eğitim sınıfı bulunmadığını, hangi sınıfların eksik olduğu gibi veri boşlukları olduğunu ve bu durumun sıklıkla 'yetersizlik' bahanesiyle öğrencilerin farklı okullara yönlendirilmesine yol açtığını aktardı. Engellilik veya yetersizlik durumunda gerekli müdahaleler yapılmadığında ve erken tanı ile erken müdahale gerçekleşmediğinde, çocuğun gelişiminde telafisi zor kayıpların yaşanabileceğini hatırlattı.

Sınıf değiştirme uygulaması ve ait olma hakkı:

Özalp, sınıfta hareketli olan, kurallara uymakta zorlanan veya öğretmenin yönergelerini takip etmeyen bir öğrenci hakkında RAM raporu hafif düzeydeyse bu öğrencinin başka sınıfa veya okula gönderilmesinin doğru olmadığını net bir dille ifade etti. 'Hayır, sırf hareketli, yerinde durmuyor ya da dediğimizi yapmıyor diye başka sınıfa ve okula gönderilemez, gönderilmemeli' diyen Özalp, öğrenciyi dışlamanın yapılacak en büyük haksızlık olduğunu söyledi.

Bu yaklaşım yerine, çocuğa uygun bir davranış planı hazırlanması ve sınıfın esnetilerek çocuğun ait olduğu ortamda kalmasının sağlanması gerektiğini belirtti. 'Süresi mi kısa diye bakmak lazım. Ona uygun bir davranış planı hazırlamak, çocuğu sınıfa uydurmaya çalışırken ezmek yerine sınıfı esnetmek zorundayız' ifadeleriyle, zor olanı yapmanın ve hiçbir evladı gözden çıkarmamanın önemini vurguladı.

Özalp konuşmasını, maarif modelinin kalbinde erdem ve değerlerin bulunduğunu, empati ve birlikte yaşam kültürünün ancak sıra arkadaşlığı, ev ve çevre ilişkileriyle öğrenileceğini söyleyerek tamamladı. Ailenin bilinç düzeyinin çocuğun bilinçlenmesinde belirleyici olduğunu; çocukların kitaptan çok çevresinden, öğretmeninden ve akranlarından öğrendiğini hatırlattı.

Özetle, Özalp'in dikkat çektiği başlıca alanlar fiziki erişilebilirlik, öğretmenlerin saha eğitimi, uygulamalı rehberlik mekanizmaları ve aile-okul ilişkilerindeki örtük dirençler olarak öne çıkıyor. Bu alanlarda atılacak adımların, kaynaştırma eğitiminde öğrencinin aidiyet ve sosyal kabul duygusunu güçlendireceği öngörülüyor.

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ MUHAMMED VELİ ÖZALP