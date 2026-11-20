Büyükçekmece sahilinde dron kayıtları

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da etkili olan lodos, Büyükçekmece kıyılarını güçlü dalgalarla vurdu. Havadan çekilen kayıtlarda dalgaların boyutları ve kıyıya geliş şekli belirgin biçimde görülüyor.

meteoroloji uyarısı ve lodosun seyri:

Yetkililerin son uyarılarının ardından gün boyunca rüzgarın yönü ve hızı lodos etkisi olarak hissedildi. Sahile vuran dev dalgalar, kıyı boyunca köpük ve su sıçramalarına yol açtı; bu durum, bölgedeki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

sahildeki gözlemler ve kaydedilen anlar:

Havadan kaydedilen görüntülerde bazı vatandaşların fotoğraf ve video çekmek için kıyıya kadar yaklaştığı görülüyor. Dron kameraları, dalgaların sahile şiddetle çarptığı, suyun taşarak yürüyüş yollarını ıslattığı ve zaman zaman nefes kesen anların yaşandığı kareleri kaydetti. Bu görüntüler, hem doğal olayın büyüklüğünü hem de sahildeki hareketliliği çarpıcı şekilde ortaya koyuyor.

Yetkililer ve uzmanlar, benzer hava koşullarında sahile yaklaşılmaması ve güvenlik önlemlerine uyulması uyarısında bulunuyor; dron görüntüleri ise lodosun yerel etkilerini gözler önüne seriyor.

METEOROLOJİ TARAFINDAN YAPILAN SON UYARILARIN ARDINDAN GÜN BOYUNCA LODOS ETKİLİ OLDU. DEV DALGALARIN VURDUĞU BÜYÜKÇEKMECE KIYILARI GÖRÜNTÜLENDİ.