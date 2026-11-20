Necmeddin Bilal Erdoğan'ın Aksaray ziyareti

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Fatih Eğitim-Bilim Vakfı (FEBVA) Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, bir dizi ziyaret ve program kapsamında Aksaray'a geldi. Program çerçevesinde ilk olarak Somuncu Baba Camii'nde Cuma namazını kılan Erdoğan, burada Somuncu Baba Hazretleri Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti ve vatandaşlarla sohbet etti.

Somuncu Baba ve Aksaray'ın kültürel ağırlığı:

Erdoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Aksaray'ı; Ervah Kabristanı, yetiştirdiği büyük isimler ve taşımış olduğu manevi değerler nedeniyle Anadolu'nun maya şehirlerinden biri olarak tanımladı. Ziyaretin amacını Somuncu Baba'yı anmak, hatırlamak ve bölgede medfun olan diğer büyük zatları anımsatmak olarak özetledi.

Şehitler Müzesi ziyareti ve vurgular:

Program kapsamında Şehitler Müzesi'ni gezen Erdoğan, müzenin şehitliğin anlamını anlatma çabalarını takdir ettiğini belirtti. Erdoğan, 'Şehitliğin önemini ve şehitlerin gerçekten geleceğimiz aydınlık olsun diye hayatlarından vazgeçtiklerini yeni nesillere anlatmak, aktarmak çok mühim' ifadeleriyle müzenin ve belediyenin çalışmalarını tebrik etti.

Erdoğan ziyaret boyunca, şehitliğin neden önemli olduğu, bu toprakların vatan kılınması için verilen fedakârlıkların ne anlama geldiği gibi soruların genç kuşaklara aktarılmasının değerine dikkat çekti. Müze ve kamu kurumlarının bu tür anlatımlarda rolü olduğuna işaret ederek yetkililere teşekkür etti.

Ziyaret, dini mekânlarda yapılan ibadet, türbe ziyareti ve müze incelemesiyle tamamlandı; Erdoğan halkla sohbet ederek programı noktaladı.

Necmeddin Bilal Erdoğan: "Şehitliğin önemini yeni nesillere anlatmak çok mühim"