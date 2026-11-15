ağrı kadın futbol takımı evinde 5-2 kazandı, 1. lig hedefi sürüyor

maç özeti

TFF Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele eden Ağrı Kadın Futbol Takımı, Ağrı Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadyumu’nda oynanan ve taraftar desteğiyle öne çıkan karşılaşmada Kahramanmaraş Anadolu Sporu 5-2 mağlup etti. Ev sahibi ekip, hücum hattındaki etkinliği ve takım oyunuyla rakip savunmayı sık sık zorladı.

maç raporu:

Maçın skor yükünü çeken isimler arasında Müjde Yeşil ve Ceylan Tatar ikişer golle başrol oynadı. Esma Karakaya da skora katkı sağlayan isimlerden biri oldu. Tüm oyuna yaptığı etkili katkıyla öne çıkan oyuncu ise Mizgin Öner olarak kayda geçti. Bu performans sonucunda takım üç puanı hanesine yazdırırken, sezon hedefi doğrultusunda kayıpsız ilerlemeye devam etti.

kulüp hedefi ve değerlendirme:

Ağrı Kadın Futbol Takımı Kulüp Yöneticisi Bülent Aydemir, elde edilen galibiyetten dolayı memnuniyetini dile getirdi ve hedeflerini net biçimde ifade etti. Aydemir, "Bizim en büyük hedefimiz Ağrı’yı kadın futbolunda daha üst seviyelere taşımak ve sezon sonunda TFF Kadınlar 1. Ligi’ne yükselmek. Bu doğrultuda futbolcularımız, teknik ekibimiz ve yönetimimizle büyük bir özveri içerisinde çalışıyoruz. Bugün sahada ortaya koyduğumuz mücadele ve aldığımız 5-2’lik galibiyet, doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Özellikle Müjde Yeşil ve Ceylan Tatar’ın attıkları gollerle galibiyete önemli katkı sunmaları, Esma Karakaya’nın skora katkısı ve Mizgin Öner’in başarılı performansı bizleri ayrıca mutlu etti. Ancak bizim için en önemli kazanım takım ruhumuz ve sahaya yansıttığımız mücadele oldu" dedi.

Aydemir sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Bu başarıyı sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Önümüzde oynayacağımız önemli karşılaşmalar var. Her maça aynı ciddiyet ve kazanma arzusuyla hazırlanacağız. Ağrı halkının ve sporseverlerin desteği bizim için çok kıymetli. Kadın futboluna verilen destek arttıkça sporcularımızın motivasyonu da yükseliyor. Bize inanan, destek veren herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah sezon sonunda Ağrı’ya 1. Lig sevincini yaşatacağız."

Bu sonuçla birlikte Ağrı temsilcisi hem saha performansını hem de ligdeki iddiasını güçlendirirken, kalan maçlarda da aynı disiplin ve kararlılıkla ilerlemeyi hedefliyor. Kulüp yönetimi ve teknik ekip, takım ruhunu ve oyuncu performanslarını ön planda tutarak sezon sonuna kadar yükselme umutlarını canlı tutmayı amaçlıyor.

TFF KADINLAR 2. LİGİ'NDE MÜCADELE EDEN AĞRI KADIN FUTBOL TAKIMI, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ KAHRAMANMARAŞ ANADOLU SPOR’U 5-2 MAĞLUP ETTİ. MÜJDE YEŞİL VE CEYLAN TATAR İKİŞER GOLLE GALİBİYETTE BAŞROL OYNARKEN, MİZGİN ÖNER PERFORMANSIYLA MAÇIN YILDIZI OLDU.