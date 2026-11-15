Sivas'ta 'Çatlı 2' galası: kızları babalarını mücahit olarak anlattı

Sivas'ta gala ve katılımcılar:

"Çatlı 2" filminin Sivas galası, film ekibi ve aile üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Abdullah Çatlı’nın hayatından gerçek olaylarla uyarlanan yapım, 1980 darbesinin ardından Çatlı’nın yurt dışına çıkışını ve Avrupa yıllarını beyaz perdeye taşıyor. Gala, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun’un öncülüğünde; Doç. Dr. Gökçen Çatlı, Öğr. Gör. Selcen Çatlı, oyuncular Vedat İnceefe ve Ömer Kurt ile birlikte izlendi.

Başkanın vurguları:

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, salonda yaptığı konuşmada Abdullah Çatlı’yı Cumhuriyet tarihinde önemli bir isim olarak tanımladı. Uzun, "Rahmetli Abdullah Çatlı, 20. yüzyılda Cumhuriyet tarihinin yetiştirmiş olduğu en önemli kahramanlardan birisi" ifadelerini kullanırken 3 Kasım 1996 tarihli trafik kazasını hatırlattı ve devletine gizli hizmet eden kahramanlardan söz etti. Başkan ayrıca Çatlı’nın Ülkü Ocaklarında Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte üst düzey yöneticilik yaptığını belirtti ve filmi gençlere örnek olarak önerdi.

Kızlarının sözleri:

Doç. Dr. Gökçen Çatlı, babalarının yaptıklarına bizzat tanıklık ettiklerini söyleyerek, kendilerinin "Devlet ebed müddet inancına inanan" bir aile olduklarını vurguladı. Gökçen Çatlı, karalama kampanyalarına karşı açıklama yapma gereği hissettiklerini belirterek, "Abdullah Çatlı, bir vatanperver olarak Allah rızası için yola baş koymuş bir mücahitti" dedi ve babasının sıkça tekrarladığı "Sen inanırsan ve mazlumsan diğerleri de inanır" sözünü aktardı. Konuşmasında hem gurur hem hüzün duyduklarını, Muhsin Yazıcıoğlu'nu da kendi şehitleri olarak anıp dua ettiklerini ifade etti.

Öğr. Gör. Selcen Çatlı ise "Çatlı 1 ve Çatlı 2 sadece bir sinema filmi değil" diyerek filmlerin aileleri ve geçmişin karanlık sayfalarını aydınlatma amacı taşıdığını söyledi. Selcen Çatlı, Sivas’ın kendileri için sadece memleket değil, kahraman yetiştiren bir toprak olduğunu, 30 yıl sonra yeniden aynı gündeme döndüklerini ve basının geçmişte aileyi unuttuğunu anlattı.

Oyunculardan gençlere çağrı:

Filmlerde Abdullah Çatlı karakterini canlandıran Vedat İnceefe, gençlerin rol modellerine dikkat etmesi gerektiğini belirtti. İnceefe, belediye başkanının sözlerine atıfla gençlere "En başta Ulu Önderimiz Atatürk, Alparslan Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu ve Abdullah Çatlı gibi insanların" örnek alınmasını önerdi ve bu idealler uğrunda hareket edecek gençlerin sayısının artması gerektiğini ifade etti.

TÜRKİYE GENELİNDE VİZYONA GİREN ABDULLAH ÇATLI’NIN GERÇEK HİKAYELERDEN UYARLANAN FİLMİ ÇATLI 2 İÇİN KIZLARI DOÇ. DR. GÖKÇEN ÇATLI VE ÖĞR. GÖR. SELCEN ÇATLI SİVAS’A GELDİ.