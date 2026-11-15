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Alanya'da plaj futbolunun yeni sahibi Alanya Belediyespor

Alanya Belediyespor, TFF Plaj Futbolu Süper Finali'nde Manavgat Belediyespor'u 8-1 yenip Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde kupayı kazandı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 20:31

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Alanya'da plaj futbolunun yeni sahibi Alanya Belediyespor

alanya belediyespor finalde üstün geldi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Plaj Futbolu Süper Finali'nde Alanya Belediyespor, finalde Manavgat Belediyespor'u farklı bir skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

maç özeti:

Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Alanya Belediyespor, rakibi karşısında etkili bir oyun sergiledi ve sahadan 8-1 galip ayrıldı. Maç boyunca hücumdaki isabet, takımın üstünlüğünü belirleyen unsur oldu.

üçüncülük ve ödül töreni:

Turnuvanın üçüncülük maçında Gençlerbirliği, Serhad Erciş Örene Spor'u 7-6 mağlup ederek üçüncülüğü elde etti. Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) TARAFINDAN DÜZENLENEN PLAJ FUTBOLU SÜPER FİNALİ&#039;NDE ALANYA...

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) TARAFINDAN DÜZENLENEN PLAJ FUTBOLU SÜPER FİNALİ'NDE ALANYA BELEDİYESPOR, MANAVGAT BELEDİYESPOR’U 8-1 MAĞLUP EDEREK ŞAMPİYON OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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