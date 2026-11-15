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Memişoğlu'ndan KKTC'nin 43. kuruluş yıldönümü mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KKTC'nin 43. kuruluş yıldönümünde şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı; birlik ve kardeşlik vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 20:11

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EDİTÖR: Merve Çelik

Memişoğlu'ndan KKTC'nin 43. kuruluş yıldönümü mesajı

kutlama mesajında vurguladıkları:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında bu özel günün tarihi ve duygusal önemine dikkat çekti.

sosyal medya paylaşımı:

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 43’üncü yıl dönümünü gönülden kutluyorum. Bu topraklar için mücadele eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin bayram sevincine yürekten ortak oluyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun".

Paylaşımında aziz şehitler ile kahraman gaziler için duyulan saygı ve minnetin altını çizen Memişoğlu, günün toplumları birleştiren yönüne işaret etti.

Kısa ve samimi bir dille yapılan bu açıklamada, KKTC halkının yıl dönümü coşkusuna ortak olma ve birlik beraberlik mesajı öne çıktı; mesaj vatandaşlarla ve kardeş toplumla dayanışma çağrısı niteliği taşıdı.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN (KKTC) 43&#039;ÜNCÜ KURULUŞ YIL...

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN (KKTC) 43'ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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