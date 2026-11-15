Bakan Bak Bayburt'ta tenis ve kayak projelerini yerinde değerlendirdi

Bakan Bak'ın Bayburt ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bayburt programı kapsamında Yeni Şehir Parkı mevkiindeki kapalı tenis kortu inşaat alanı ile Kop Kayak Merkezini yerinde inceledi. Ziyarette Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve Vali Mustafa Eldivan eşlik etti; ildeki spor altyapısına ilişkin talepler aktarıldı.

Tenis kompleksi ve özellikleri:

Tenis kortu sahasında yürütülen çalışmaları izleyen Bakan Bak'a, Belediye Başkanı Mete Memiş proje hakkında bilgi verdi. Spor kompleksinde her biri yaklaşık 648 metrekare büyüklüğünde 3 kapalı ve 2 açık tenis kortu inşa ediliyor. Tesiste ayrıca standart saha ölçülerine sahip bir futbol sahası, 500 kişilik seyirci tribünü, soyunma odaları ve kafeterya yer alacak. Kompleksin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.

Kop Kayak Merkezi'nde planlanan yenilikler:

Projenin ikinci durağı olan Kop Kayak Merkezi'nde Vali Mustafa Eldivan, mevcut telesiyej hattının yenilenmesi ile 4 sandalyeli yeni bir telesiyej hattı yapılmasını içeren geliştirme projesini Bakan Bak'a sundu. Merkezdeki küçük sporcular, kayak malzemeleri ve kişisel eşyalarını koyabilecekleri bir konteyner talebinde bulundu.

Bakan Bak, çocukların isteğine yönelik olarak, "Gerekeni yapacağız, eksiklikleri tamamlarız. Küçük hanım, sen iste yeter ki. Önemli olan sensin, gelecek sensin" ifadelerini kullandı.

İncelemelerin ardından Bakan Bak, Bayburt programını tamamlayarak memleketi Rize'ye hareket etti.

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