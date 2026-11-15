Dolar 50,3456 +0,13%
Euro 55,5688 -0,09%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,55 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Bakan Bak Bayburt'ta tenis ve kayak projelerini yerinde değerlendirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bayburt'ta yeni tenis kompleksini ve Kop Kayak Merkezi projelerini inceledi, eksikliklerin giderileceğini söyledi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 20:26

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 20:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Bakan Bak Bayburt'ta tenis ve kayak projelerini yerinde değerlendirdi

Bakan Bak'ın Bayburt ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bayburt programı kapsamında Yeni Şehir Parkı mevkiindeki kapalı tenis kortu inşaat alanı ile Kop Kayak Merkezini yerinde inceledi. Ziyarette Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve Vali Mustafa Eldivan eşlik etti; ildeki spor altyapısına ilişkin talepler aktarıldı.

Tenis kompleksi ve özellikleri:

Tenis kortu sahasında yürütülen çalışmaları izleyen Bakan Bak'a, Belediye Başkanı Mete Memiş proje hakkında bilgi verdi. Spor kompleksinde her biri yaklaşık 648 metrekare büyüklüğünde 3 kapalı ve 2 açık tenis kortu inşa ediliyor. Tesiste ayrıca standart saha ölçülerine sahip bir futbol sahası, 500 kişilik seyirci tribünü, soyunma odaları ve kafeterya yer alacak. Kompleksin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.

Kop Kayak Merkezi'nde planlanan yenilikler:

Projenin ikinci durağı olan Kop Kayak Merkezi'nde Vali Mustafa Eldivan, mevcut telesiyej hattının yenilenmesi ile 4 sandalyeli yeni bir telesiyej hattı yapılmasını içeren geliştirme projesini Bakan Bak'a sundu. Merkezdeki küçük sporcular, kayak malzemeleri ve kişisel eşyalarını koyabilecekleri bir konteyner talebinde bulundu.

Bakan Bak, çocukların isteğine yönelik olarak, "Gerekeni yapacağız, eksiklikleri tamamlarız. Küçük hanım, sen iste yeter ki. Önemli olan sensin, gelecek sensin" ifadelerini kullandı.

İncelemelerin ardından Bakan Bak, Bayburt programını tamamlayarak memleketi Rize'ye hareket etti.

BAKAN BAK BAYBURT’TA SPOR YATIRIMLARINI İNCELEDİ

BAKAN BAK BAYBURT’TA SPOR YATIRIMLARINI İNCELEDİ

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Memişoğlu'ndan KKTC'nin 43. kuruluş yıldönümü mesajı
images

Hedef enerji bağımsızlığı: KKTC'ye deniz altından doğal gaz bağlantısı
images

Canbey’den Kıbrıs gazilerine vefa ziyareti
images

Geleneksel sporu güçlendiren yatırım: atlı cirit sahası ve üniversite oyunları E...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karşıyaka Buca'da gerilimli ikinci yarıda son sözü söyledi

İnegöl'de başlayan yangın beş evi etkiledi, 10 kişi dumandan etkilendi

Sultangazi'de raf oyunuyla tıraş makinesi çalındı

Kocaeli geçidinde zincirleme trafik kazası: üç kişi yaralandı

TREND HABERLER

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı