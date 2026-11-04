Ağrı kesici kullanımı arttıkça baş ağrıları kronikleşebilir

Ağrı kesici kullanımı ve baş ağrısının kronikleşmesi

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Ersel Dağ, sık ağrı kesici kullanımının zamanla baş ağrılarının daha sık ve kronik hale gelmesine neden olabileceğini vurguluyor. Hastaların ağrı kesici ihtiyacının giderek artması veya ağrıların daha sık olması, ilaç aşırı kullanımına bağlı baş ağrısının işareti olabilir.

Migrenin belirtileri ve öncü işaretler:

Migren sadece baş ağrısı değil; bulantı, ışık ve ses hassasiyeti günlük yaşamı etkileyebilir. Atak öncesinde yorgunluk, sık esneme, dikkat dağınıklığı, ruh hali değişiklikleri ve boyun tutulması gibi öncü belirtiler saatler, hatta günler öncesinde görülebilir. Bazen aura olarak ışık çakmaları ve uyuşma yaşanabilir. Bu belirtiler herkeste görülmez ve tek başına tanı koydurmaz, ancak kişinin kendi belirtilerini tanıması atak yönetimini kolaylaştırır.

Baş ağrısı türleri ve tanı süreci:

Doç. Dr. Dağ, migrenin genellikle orta veya şiddetli, zonklayıcı ve sıklıkla tek taraflı olduğunu; bulantı, kusma ile ışık ve ses hassasiyetinin eşlik edebileceğini belirtiyor. Gerilim tipi baş ağrısı ise genellikle iki taraflı, baskı ya da sıkışma hissidir. Hastanın öyküsü, ağrının özellikleri ve nörolojik muayene tanıda yol gösterir; her vakada görüntüleme gerekmez.

İlaç aşırı kullanımının sınırları ve riskler:

Ağrı kesicilerin sık kullanılmasının baş ağrılarını artırabildiğine dikkat çeken uzman, basit ağrı kesicilerin ayda 15 gün veya daha fazla, triptanların veya bazı kombine ilaçların ayda 10 gün veya daha fazla kullanımının risk oluşturduğunu söylüyor. Bu durumun üç aydan uzun sürmesi halinde ilaç aşırı kullanımına bağlı baş ağrısı gelişebilir. İlaç kullanımını hastanın kendi kendine artırmaması ve hekimle görüşerek koruyucu tedavileri değerlendirmesi önemlidir.

Koruyucu tedaviler ve yaşam tarzı önerileri:

Migren tedavisinde atak sırasında ağrıyı gidermek kadar atakların sıklığını ve şiddetini azaltmaya yönelik koruyucu tedavilere de odaklanılmalıdır. Doç. Dr. Dağ, CGRP yolunu hedefleyen yeni nesil tedavilerin, sık atak yaşayan veya klasik koruyucu tedavilerden yarar görmeyen uygun hastalarda değerlendirilebileceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra düzenli uyku, düzenli beslenme, yeterli su alımı, uygun fiziksel aktivite ve stres yönetimi atak kontrolünde yardımcı olur.

Ne zaman uzmana başvurulmalı ve acil uyarılar:

Kronik migren akılda tutulmalı; üç aydan uzun süre ayda en az 15 gün baş ağrısı ve bu günlerin en az 8'inde migren özellikleri varsa nöroloji uzmanına başvurulmalı. Ani ve şiddetli başlangıçlı ağrı, güç kaybı, yüzde kayma, konuşma bozukluğu, bilinç değişikliği, nöbet, ateş, ense sertliği veya görme kaybı gibi bulgular varsa acil değerlendirme gereklidir; bu durumlarda yalnızca ağrı kesici almak yeterli değildir.

Baş ağrısı günlüğü tutmak; ağrı günleri, uyku düzeni, öğünler ve kullanılan ilaçları kaydetmek, tetikleyicileri saptamada ve tedavi etkinliğini değerlendirmede önemli bir araçtır.

DOÇ. DR. ERSEL DAĞ