İzmir'de balıkçılıkta sigorta zorunluluğu ve iki ilçeye İŞKUR talebi

İzmir'de balıkçılıkta sigorta ve İŞKUR talepleri

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi oturumunda, kentteki istihdam ve sosyal güvenceye ilişkin iki öncelikli talebi kamuoyuyla paylaştı. Osmanağaoğlu, balıkçılık sektöründe çalışan işçilerin kayıt dışılığının önlenmesi ve İzmir'in iki yoğun ilçesinde İŞKUR hizmet merkezlerinin açılmasının acil olduğunu vurguladı.

balıkçılık sektöründe sigorta ve koordinasyon önerisi:

Osmanağaoğlu, balıkçılıkta çalışanların ücretlerinin sıklıkla av gelirinden pay, nisif veya tayfa payı şeklinde ödendiğini belirterek kayıt dışılığın yaygın olduğunu ifade etti. Bu sorunu çözmek için su ürünleri ruhsat tezkeresi yani sarı kâğıt verilmesinde sigorta kaydının aranmasını önerdi. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminin su ürünleri ruhsat tezkeresi sistemiyle koordinasyonunun sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Bu uygulamanın, denizlerde çalışan işçilerin sigortasız çalışmasının önüne geçeceğini ve farklı teknelerde görev yapan personelin bilgilerinin her iki sistemden eş zamanlı olarak takip edilmesini sağlayacağını söyledi. Osmanağaoğlu, işveren ve işçi tarafının da bu durumdan rahatsız olduğunu belirterek, balıkçılık sektörü için sigorta primi teşviklerinin değerlendirilmesinin yerinde olacağını kaydetti.

buca ve aliağa'ya İŞKUR hizmet merkezi çağrısı:

İzmir İŞKUR Müdürlüğünün hâlihazırda 5 adet hizmet merkezi ile faaliyet gösterdiğini hatırlatan Osmanağaoğlu, sanayi yoğunluğu yüksek Aliağa ilçesinde bir İŞKUR merkezi bulunmamasının vatandaşların Çiğli merkezine gitmesine neden olduğunu belirtti. İki ilçe arasındaki mesafenin uzak olduğunu vurgulayarak, Aliağa'da bir hizmet merkezinin açılmasının Çiğli'deki iş yükünü hafifleteceğini ifade etti.

Osmanağaoğlu ayrıca nüfusu 520 bini aşan Buca için de ayrı bir merkez kurulmasını talep etti. Buca halkının bugün en yakın hizmeti Karabağlar'dan almak zorunda olduğunu belirterek, yeni bir İŞKUR merkezinin Karabağlar'daki iş yükünü azaltacağını ve Buca'daki vatandaşların hizmetlere daha hızlı ve kolay erişmesini sağlayacağını söyledi.

Komisyon konuşmasında Osmanağaoğlu, hem sektörel düzenlemelerin hem de yerel hizmet altyapısının güçlendirilmesinin istihdam ve sosyal güvence açısından önem taşıdığını vurguladı ve bu taleplerin değerlendirilmesini istedi.

MHP GENEL SEKRETER YARDIMCISI VE İZMİR MİLLETVEKİLİ TAMER OSMANAĞAOĞLU