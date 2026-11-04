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Kayseri'de 76'ncı NYO ERVA spor kulübü açıldı: 'her çocuğumuzu vatan olarak görüyoruz' vurgusu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 76’ncı NYO ERVA Spor Kulübü açılışında gençlerin korunması ve spora, eğitime yatırım konusunda kararlılık mesajı verdi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 16:53

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kayseri'de 76'ncı NYO ERVA spor kulübü açıldı: 'her çocuğumuzu vatan olarak görüyoruz' vurgusu

nyo ERVA'nın yeni adresi ve açılış töreni:

Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında Nuh Yaşar Metal ve Ağaç Sanayi Tic. A.Ş. adına Doğan ve Mehmet İçingir tarafından Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi'nde hayata geçirilen 76’ncı NYO ERVA Spor Kulübü açıldı. Açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, ardından Kayseri Valisi Gökmen Çiçek konuştu.

valinin gençlere yönelik mesajı:

Vali Çiçek törende gençlere yönelik güçlü bir koruma ve destek taahhüdü verdi. Konuşmasında, "Biz her bir çocuğumuzu vatan olarak görüyoruz" ifadelerini kullanan Çiçek, "Eğer çocuklarımız düşerse vatan düşer, bayrak düşer" uyarısında bulundu. Gençlere "Pes etmeyeceksiniz, yılmayacaksınız, yıkılmayacaksınız. Size kurulan tuzakları yerle bir edeceksiniz. Çünkü siz Türk Milletinin geleceğisiniz" diye seslendi.

Çiçek, emniyet ve jandarma yetkililerinin karşısında verdikleri ortak sözü vurgulayarak, "Gençlerimize tuzak kurmak isteyen bütün tuzakları, devletimizin demir yumruğuyla yerle bir edeceğiz. Zehir tacirlerine fırsat vermeyeceğiz. Çocuklarımıza sosyal medyada kurulan tuzaklara izin vermeyeceğiz" dedi ve gençlerin spor salonlarında, sanat salonlarında ve ilim yuvalarında olacağını kaydetti.

proje ortakları, katılımcılar ve sayılar:

Vali Çiçek, Kayseri'de üç yılda dertli insanların bir araya gelerek bir mücadele verdiğini belirtip, hamiler, sponsorlar, antrenörler, müftülük, milli eğitim ve gençlik sporunun birlikte çalıştığını aktardı. Bugün itibariyle ERVA'da 19 bin 69 sporcu olduğunu söyledi. Muhtarlar ve belediyelerin de projeye destek verdiği vurgulandı.

Açılışta İl Müftüsü Durmuş Ayvaz dua ederken, kurdele kesimiyle kulübün açılışı gerçekleştirildi. Törene Vali Çiçek'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, vali yardımcıları, hayırseverler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK, 76’NCI ERVA SPOR KULÜBÜ&#039;NÜN AÇILIŞINDA YAPTIĞI KONUŞMADA, &quot;BİZ HER...

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK, 76’NCI ERVA SPOR KULÜBÜ'NÜN AÇILIŞINDA YAPTIĞI KONUŞMADA, "BİZ HER BİR ÇOCUĞUMUZU VATAN OLARAK GÖRÜYORUZ" DEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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