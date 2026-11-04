Yağmurun kaygan yolunda Şırnak'ta minibüs uçuruma yuvarlandı

Kaza yerinde yaşananlar

Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada, yağmur nedeniyle ıslanan yolun kayganlaşması sonucu bir minibüs yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Olayda minibüsün sürücüsü F.F. yaralandı.

kaza anı ve olası nedenleri:

Edinilen bilgilere göre araç, dar ve keskin bir virajda ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yağmurun yol yüzeyini kayganlaştırması ve virajın dar yapısı, kazanın temel unsurları olarak bildirildi.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Kazanın ardından yapılan ihbarı takiben 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerini yönlendirdi. Ekipler, minibüsün içinde bulunan F.F.'ye ulaşmak ve kurtarma çalışması yürütmek için bölgedeki enkaz ve zorlu arazi koşullarında çalışma yaptı. Yaralı sürücü, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Aracın plakası henüz öğrenilemezken, olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma ve kaza sebebinin netleştirilmesine yönelik inceleme başlatıldı. Bölgedeki sürücülere yağışlı havalarda dikkatli ve hız kontrolüne özen gösterme uyarısı yapıldı.

ŞIRNAK’IN YENİASLANBAŞAR KÖYÜNDE YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS UÇURUMA YUVARLANDI. ARAÇTA BİR KİŞİNİN BULUNDUĞU ÖĞRENİLİRKEN, BÖLGEYE SAĞLIK, İTFAİYE, AFAD VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.