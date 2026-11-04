Veliler için KADES ve 6284 bilgilendirmesi: şiddetsiz aile vurgusu yapıldı

Aydın emniyeti okulda velilere bilgilendirme yaptı

Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Efeler İlçesi sınırlarında yer alan Kadıköy İlkokulu'nda öğrenci velilerine yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda öncelikli olarak KADES uygulaması ile 6284 sayılı Kanun hakkında açıklamalar yapıldı.

programın kapsamı:

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Şiddetsiz Aile, Güvenlik Gelecek" programı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara şiddetle mücadeleye ilişkin temel bilgiler ve yasal çerçeve aktarıldı. Programa dair sunumlar, ailelerin hakları ve korunma yolları üzerine yoğunlaştı.

velilere aktarılan temel noktalar:

Bilgilendirme oturumunda, başvuru kanalları, korunma mekanizmaları ve farkındalığın önemi üzerinde duruldu. Eğitim çalışması, okul aile birliği ve velilerle iş birliği içinde, toplumda şiddetin önlenmesi ve güvenliğin güçlendirilmesi amacını taşıdı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin toplum genelinde bilinç arttırmaya ve şiddete karşı erken müdahaleyi sağlamaya yönelik olduğunu vurguladı.

EMNİYETTEN ÖĞRENCİ VELİLERİNE BİLGİLENDİRME