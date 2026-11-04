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Bâkî'nin 500. yılı Kars'ta anıldı: üniversitede panel ve şiir dinletileri

Divan edebiyatının usta şairi Bâkî, doğumunun 500. yılı dolayısıyla Kafkas Üniversitesi'nde panel, şiir dinletisi ve belge töreniyle anıldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 16:55

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bâkî'nin 500. yılı Kars'ta anıldı: üniversitede panel ve şiir dinletileri

Kafkas Üniversitesi'nde anma programı

Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Bâkî, doğumunun 500. yılı nedeniyle Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen panelle anıldı. Etkinlik, Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve edebiyat çevreleri ile öğrencilerin yoğun ilgisini çekti.

Panelde ele alınan temalar:

Program, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerife Yalçınkaya, Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ali Karavelioğlu, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Kıyçak ve Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Arı'nın konuşmalarıyla sürdü. Konuşmacılar Bâkî'nin yetiştiği sosyal, kültürel ve sanatsal çevreyi; şiirlerindeki incelik, söz ustalığı ve eserlerinin Türk edebiyatı üzerindeki yüzyıllara yayılan etkisini tartıştı.

Etkinlikteki sanat ve eğitim vurgusu:

Günün başlangıcında Kafkas Halk Oyunları Ekibi bir gösteri sundu; aralarda ise Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri Bâkî'nin şiirlerini seslendirdi. Panelde ayrıca Bâkî'nin edebi mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi vurgu yaptı. Program, konuşmacılara belge takdim edilmesiyle sonlandırıldı.

BÜYÜK ŞAİR BÂKÎ, DOĞUMUNUN 500. YILINDA KARS’TA ANILDI

BÜYÜK ŞAİR BÂKÎ, DOĞUMUNUN 500. YILINDA KARS’TA ANILDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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