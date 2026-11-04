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Van'dan Konya'ya: 80 günlük bebek ileri kalp müdahalesi için uçak ambulansla sevk edildi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde takip edilen 80 günlük M.Ö., ASD+VSD tanısıyla ileri pediatrik KVC müdahalesi için uçak ambulansla Konya'ya sevk edildi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 16:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Van'dan Konya'ya: 80 günlük bebek ileri kalp müdahalesi için uçak ambulansla sevk edildi

Van'dan Konya'ya uçak ambulansla kritik transfer

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 80 günlük bebek, ileri tetkik ve müdahale gereksinimi nedeniyle uçak ambulansla sevk edildi. Takipleri ASD+VSD tanısı ile yürütülen 80 günlük M.Ö. için gerekli değerlendirme sonrasında ileri düzey Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi (KVC) müdahalesi kararı verildi.

Tedavi gereksinimi ve koordinasyon:

Hastanın ileri seviye cerrahi değerlendirme ve tedavi ihtiyacı üzerine, sağlık kuruluşu yetkilileri Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordinasyon sağladı ve hasta nakli için uçak ambulans talebinde bulunuldu. Talebin onaylanmasının ardından nakil süreci başlatıldı.

Transfer süreci ve hedef hastane:

Havalanan uçak ambulans, Van Ferit Melen Havalimanına iniş yaptı. Hastane ekipleri tarafından kara yolu ambulansıyla havalimanına getirilen M.Ö. bebek, sağlık ekipleri nezaretinde uçak ambulansa nakledildi. Hasta, ileri tedavi ve Pediatrik KVC müdahalesi için Konya Şehir Hastanesine sevk edildi ve tedavisine burada devam edileceği bildirildi.

VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE TEDAVİ GÖREN 80 GÜNLÜK BEBEK, İLERİ TETKİK VE PEDİATRİK KALP...

VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE TEDAVİ GÖREN 80 GÜNLÜK BEBEK, İLERİ TETKİK VE PEDİATRİK KALP DAMAR CERRAHİSİ (KVC) İHTİYACI NEDENİYLE UÇAK AMBULANSLA KONYA ŞEHİR HASTANESİNE SEVK EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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