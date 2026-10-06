Ağrı’da 409 bahçe görevlisi okullarda güvenliği güçlendiriyor

Ağrı’da okul güvenliğine 409 kişilik destek

Ağrı’da, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında görevlendirilen 409 okul bahçe görevlisi, öğrencilere güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamı sağlanması amacıyla okullarda göreve başladı. Çalışma Ağrı Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü.

Eğitim ve görevlendirme:

Görevlendirilen personel, il merkezinde 100, ilçelerde ise 309 olmak üzere toplam 409 kişi olarak belirlendi. Katılımcılara görev öncesinde 5 günlük bir eğitim verildi. Eğitim programında öğrencilerin okula giriş-çıkış süreçleri, teneffüs zamanlarındaki denetim, okul bahçelerindeki düzenin korunması, olası risklerin erken fark edilmesi ve gerekli durumlarda ilgili birimlere bildirim yapılması konuları yer aldı.

Görev tanımı ve saha uygulaması:

Eğitimlerini tamamlayan bahçe görevlileri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılıyla birlikte okullarda görev yapmaya başladı. Personel, okul kapılarında ve bahçelerde öğrencilerin güvenli geçişini sağlamak, teneffüslerde düzeni korumak ve şüpheli durumları ilgili birimlere iletmekle sorumlu bulunuyor.

Okul yönetimleri, bahçe görevlileri ve güvenlik birimleri arasında kurulan koordinasyon ile okul ve çevresindeki güvenlik koşulları düzenli olarak değerlendiriliyor. Güvenlik açısından ek tedbirlerin gerekli görüldüğü durumlarda, bahçe görevlileri ile güvenlik güçleri birlikte hareket ederek koordineli görev yapıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, çalışmanın önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Bizim için her okul, çocuklarımızın geleceğe hazırlandığı güvenli bir eğitim yuvasıdır. Öğrencilerimizin okula güven içinde gelmesi, derslerine huzur içinde devam etmesi ve gün sonunda ailelerine sağlıklı şekilde ulaşması en temel sorumluluklarımız arasındadır."

Çakan, ayrıca şunları kaydetti: "Okul güvenliğini tek bir tedbirle sınırlı görmüyoruz. Okul yönetimleri, öğretmenler, veliler ve güvenlik birimleriyle işbirliği içinde hareket ediyoruz. TYP kapsamında görevlendirilen 409 okul bahçe görevlimizin eğitimlerini tamamlayarak sahada görev almaları, mevcut güvenlik tedbirlerine destek sağladı."

Çalışmaların eğitim-öğretim yılı boyunca kurumlar arası koordinasyonla sürdürüleceği belirtiliyor. Müdür Çakan son olarak, "Okullarımızın kapısından bahçesine, çevresinden öğrencilerimizin giriş ve çıkışlarına kadar bütün süreçleri titizlikle takip ediyoruz. Öğrencilerimizin huzuru, öğretmenlerimizin güvenli çalışma ortamı ve velilerimizin gönül rahatlığı için sahadaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

AĞRI’DA ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ VE HUZURLU ORTAMDA EĞİTİM GÖRMESİ AMACIYLA TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) KAPSAMINDA İL GENELİNDEKİ OKULLARDA 409 OKUL BAHÇE GÖREVLİSİ GÖREV YAPIYOR.