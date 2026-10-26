Hastalarla yüz yüze hak bilinci: karanfil ve broşürle farkındalık

Etkinlikte uygulanan çalışmalar:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, 26 Ekim Hasta Hakları Günü kapsamında poliklinik ve kliniklerde hastalarla doğrudan iletişim kurarak bilgilendirme yaptı. Etkinlik sırasında hastane yönetimi, muayene sırası bekleyen hasta ve yakınlarıyla bir araya gelerek karanfil ve hasta hakları ile sorumluluklarını anlatan broşürler dağıttı.

Hastane yetkilileri, dağıtılan broşürlerde; hastaların sağlık hizmetlerinden yararlanma, bilgilendirilme ve bilgi isteme, sağlık kuruluşunu ve sağlık personelini seçme ve değiştirme, mahremiyet, tedaviyi reddetme veya durdurma, rıza, güvenlik, dini vecibelerini yerine getirme, insani değerlere saygı gösterilmesini isteme, ziyaretçi ve refakatçi bulundurma ile müracaat, şikâyet ve dava hakları hakkında açık ve anlaşılır bilgiler sundu.

Yönetimin katılımı ve mesajı:

Etkinliğe Başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu ile birlikte başhekim yardımcıları Prof. Dr. İ. Cüneyt Balcıoğlu, Prof. Dr. Hüseyin Gülen ve Prof. Dr. Şebnem Hörgüç, Hastane Başmüdürü Mehmet Kaya, Sağlık Hizmetleri Müdürü Bahar Erdelikanlı ve hasta hakları birimi çalışanları katıldı. Yönetim ekipleri, poliklinik önlerinde bekleyen hastalarla sohbet ederek haklara ilişkin bilgileri yüz yüze paylaştı.

Başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu, hasta haklarının insan haklarının sağlık alanına yansıması olduğunu vurguladı ve kaliteli sağlık hizmeti için hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının bu haklara sahip çıkmasının önemine dikkat çekti. Topçu, etkinlik kapsamında açılan stant ve yapılan bilgilendirmenin amacının hem hasta hem de sağlık çalışanı bilinçlendirmesi olduğunu belirtti.

Bilgilendirmenin hedefleri:

Yetkililer, bilgilendirmenin temel hedeflerini; sağlık hizmetlerinin adalet, hakkaniyet ve kalite çerçevesinde sunulmasını sağlamak, hasta, hasta yakını ve sağlık personeli arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve karşılıklı sorumluluk bilincini geliştirmek olarak tanımladı. Etkinlikte ayrıca tüm polikliniklerde yaygın bir bilgilendirme çabası gerçekleştirildi.

Topçu, etkinliğe katılan sağlık çalışanlarına ve bilgilendirmelere ilgi gösteren hastalara teşekkür ederek, hasta hakları ve sorumluluklarının sürekli gündemde tutulmasının sağlık hizmetlerinin kalitesine olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ’NDE 26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ KAPSAMINDA HASTALARA KARANFİL VE BİLGİLENDİRME BROŞÜRLERİ DAĞITILDI. HASTANE YÖNETİMİ, POLİKLİNİK VE KLİNİKLERİ ZİYARET EDEREK HASTALARIN HAKLARI VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ