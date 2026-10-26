Sarıgöl'de okullar için kapsamlı onarım süreci başlatıldı

incelemelerin kapsamı:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik talepler doğrultusunda detaylı incelemeler yapıldı. Yapılan çalışmaları yürüten Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, okullardaki öncelikli ihtiyaçları yerinde tespit etti.

İncelemelerde, bina güvenliği, sağlık ve hijyen koşulları ile eğitim ortamlarının donanım eksiklikleri gibi alanlar değerlendirildi. Yerinde yapılan tespitlerle okul yönetimleri ve öğretmenlerin ilettiği büyük onarım talepleri gözden geçirildi.

hedef ve devam eden çalışmalar:

Bu adımın amacı, fiziki şartların iyileştirilmesi ve öğrencilere daha güvenli ve sağlıklı eğitim ortamları sunulması olarak açıklandı. Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, eğitimde kaliteyi artırmak için başlatılan çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yetkililer, tespit edilen ihtiyaçların önceliklendirilip ilgili planlama süreçlerine dahil edileceğini ifade etti. Çalışmaların tamamlanmasıyla okulların hem güvenlik hem de öğrenme kapasitesi açısından güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yerinde değerlendirmeler, okul binalarının mevcut durumunu netleştirerek ileride yapılacak onarım ve iyileştirme taleplerinin somut temellere dayanmasını sağlayacak. İlçe makamları ve okul yönetimleri arasındaki koordinasyonun artırılması da sürecin önemli bir parçası olarak gösteriliyor.

Veliler ve eğitim camiası da sürecin takipçisi olacak; yapılan incelemelerin sonucuna göre atılacak adımlar, okullarda daha nitelikli ve güvenli eğitim ortamı oluşturmayı amaçlıyor.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE OKULLARIN FİZİKİ ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE EĞİTİM ORTAMLARININ DAHA GÜVENLİ HALE GETİRİLMESİ AMACIYLA BÜYÜK ONARIM TALEPLERİNE YÖNELİK İNCELEMELER BAŞLATILDI.