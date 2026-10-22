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Ağrı’da 50 öğretmen akran zorbalığına karşı güçleniyor

UDER ve UNICEF destekli projeyle Ağrı’da 50 öğretmene akran zorbalığını tanıma, önleme ve müdahale için eğitici eğitimi verildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Ağrı’da 50 öğretmen akran zorbalığına karşı güçleniyor

Eğitim programının kapsamı:

Ulusal Çocuk Hakları Derneği (UDER) tarafından, UNICEF desteğiyle yürütülen Akran Zorbalığına Karşı Güvenli Okul Ağı Projesi kapsamında Ağrı’da görev yapan 50 öğretmene eğitici eğitimi verildi. Eğitimler iki grup halinde düzenlendi ve programın temel amacı öğretmenlerin akran zorbalığını erken tespit etme, önleme ve müdahale kabiliyetlerini güçlendirmek olarak belirlendi.

Eğitimin içeriği ve metodolojisi:

Eğitimlerde akran zorbalığının türleri, çocuklar üzerindeki psikolojik ve akademik etkileri, zorbalık davranışlarının erken tespiti ve önlenmesine yönelik yöntemler ayrıntılı şekilde ele alındı. Katılımcılara ayrıca zorbalık vakalarına müdahale yolları, olay kayıt ve izleme yöntemleri ile çocuk hakları temelinde güvenli okul ortamlarının oluşturulmasına ilişkin uygulamalı bilgiler aktarıldı. Program, öğretmenlere hem kuramsal çerçeve hem de sınıf içi uygulamalar için rehberlik etmeyi hedefledi.

Uygulama ve beklenen etki:

Eğitimi tamamlayan öğretmenlerin okullarında bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürüterek daha fazla öğrenciye ulaşması planlanıyor. Proje kapsamında toplam 2 bin öğrenciye erişilmesi amaçlanıyor; bu sayede zorbalık vakalarının erken belirlenmesi ve önlenmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

UDER Başkanı Yusuf Yıldırım konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Her çocuğun kendini güvende hissettiği, dışlanmadığı, aşağılanmadığı ve şiddete maruz kalmadığı bir okul ortamına erişmesi gerekiyor. Akran zorbalığı, çocukların eğitim hayatını ve kendilerine olan güvenlerini doğrudan etkileyebiliyor. Bu nedenle zorbalık ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek kadar, önceden fark etmek ve önleyici çalışmalar yürütmek de önemli".

Projeyle amaçlanan, okullarda sürdürülebilir bir farkındalık ve müdahale ağı kurarak akran zorbalığının etkilerini azaltmak ve çocuk haklarına dayalı güvenli okul kültürünü yerleştirmektir. Eğitimin ardından öğretmenlerin edindikleri bilgileri öğrencilerle paylaşmasıyla okul içi güvenlik algısının güçlenmesi bekleniyor.

AĞRI’DA 50 ÖĞRETMENE AKRAN ZORBALIĞIYLA MÜCADELE EĞİTİMİ VERİLDİ

AĞRI’DA 50 ÖĞRETMENE AKRAN ZORBALIĞIYLA MÜCADELE EĞİTİMİ VERİLDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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