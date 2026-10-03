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Ağrı'da kadın futbolu yükseliyor: valinin desteğiyle 1. lig hedefi

Ağrı Kadın Futbol Takımı, Vali Önder Bozkurt'un desteğiyle 2026-2027'de 1. Lig hedefine odaklandı; kondisyon, teknik ve transfer çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Ağrı'da kadın futbolu yükseliyor: valinin desteğiyle 1. lig hedefi

Ağrı kadın futbol takımı 1. Lig hedefiyle hazırlanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Ağrı Kadın Futbol Takımı, Vali Önder Bozkurt'un desteğiyle 2026-2027 sezonunda 1. Lig'e yükselme hedefiyle hazırlıklarına devam ediyor. Takım, Vali Lütfi Yiyenoğlu Şehir Stadyumu'nda Teknik Direktör Önder Tunay yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenman programı:

Yeni sezon öncesinde ekip, kondisyon, teknik ve taktik ağırlıklı antrenmanlarla form çalışması yapıyor. Antrenmanlarda yoğun tempo hakim ve oyuncuların saha içindeki rollerini pekiştirmeye yönelik uygulamalar gerçekleştiriliyor. Teknik heyet, performans takibiyle sezon başlangıcına kadar hazırlanmayı planlıyor.

Transfer ve kadro çalışmaları:

Ağrı Kadın Futbol Kulübü, kadroyu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor ve yeni oyuncuları kadroya dahil etti. Teknik ekip, yapılan transferlerle takım dengesini korumayı ve istenen oyun anlayışını sahaya yansıtmayı hedefliyor.

Teknik Direktör Önder Tunay, hazırlıkların yoğun şekilde devam ettiğini belirterek 'Yeni sezon hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Takımımızı güçlendirmek için transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Oyuncularımızın antrenmanlardaki performansından memnunuz.' dedi. Tunay ayrıca Vali Önder Bozkurt'un verdiği desteğin hazırlıkların sürdürülmesinde önemli olduğunu vurguladı.

Kulüp, sezon başlangıcına kadar çalışmalarını aksatmadan sürdürecek ve Ağrı'yı en iyi şekilde temsil ederek 1. Lig hedefine ulaşmak için mücadele edeceğini duyurdu.

AĞRI VALİSİ ÖNDER BOZKURT’UN DESTEKLERİYLE TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) KADINLAR 2. LİGİ&#039;NDE...

AĞRI VALİSİ ÖNDER BOZKURT’UN DESTEKLERİYLE TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) KADINLAR 2. LİGİ'NDE MÜCADELESİNİ SÜRDÜREN KADIN FUTBOL TAKIMI, 2026-2027 SEZONUNDA 1. LİG'E YÜKSELME HEDEFİYLE HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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