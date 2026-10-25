Malatya polisinden sokak satıcılarına operasyon: 10 tutuklama

operasyon ve ele geçirilen maddeler:
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik fiziki takip sonucu çalışma gerçekleştirdi.
Aramalarda 3 bin 498 adet sentetik ecza hapı, 149 gram sentetik kannabinoid, 87 gram metamfetamin, 5 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 2 gram esrar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
yakalanan şüpheliler ve adli süreç:
Operasyonda yakalanan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Narkotik ekiplerinin fiziki takip yöntemini kullanarak yürüttüğü bu operasyon, sokak satıcılarına yönelik çalışmalarda etkinliğin arttığına işaret ediyor.
MALATYA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 10 TUTUKLAMA
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