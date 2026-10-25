Göztepe erken golle öne geçti, Juan farkı artırdı

Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda Çorum FK'yı ağırlıyor. İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın başlangıcındaki ani gol ve 38. dakikadaki vuruş, Göztepe'yi rahat bir avantaja taşıdı.

ilk yarıda öne çıkan anlar:

3. dakikada Çorum FK kalecisi Marcos Felipe'nin hatasında topu kapan Alexis Antunes, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a taşıdı. Bu gol, maçın temposunu ve ev sahibinin özgüvenini erken artırdı.

38. dakikada gelişen atakta Antunes'in pasında penaltı noktasının solundan gelen şutta Juan topu Felipe’nin kolunun altından ağlarla buluşturdu ve Göztepe farkı 2-0 yaptı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

kadrolar ve maç notları:

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Mehmet Türkmen, Gökhan Barcın, Selahattin Altay

Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Rhaldney (Faustino Anjorin dk. 23), Noah Sonko Sundberg, Malcom Bokele, Alexis Antunes, Novatus Miroshi, Andre Henrique, Juan, Richard Akonnor. Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Nevzat Üzel, Ege Yıldırım, Efkan Bekiroğlu, Alex Matos, Bekir Böke, Gökdeniz Bayrakdar, Sinclair Armstrong, Janderson. Teknik direktör: Stanimir Stoilov.

Çorum FK: Marcos Felipe, Çağlar Söyüncü (Markus Karlsbakk dk. 35), Alexandre Penetra, Hrvoje Smolcic, Gökhan Sazdağı, Berat Özdemir, Mohammed Diomande, Ylber Ramadani, Cengiz Ünder, Jesus Ramirez, Alexandros Kiziridis. Yedekler: Erhan Erentürk, Arda Hilmi Şengül, Andrei Borza, Cemali Sertel, Göktan Gürpüz, Ermin Mahmic, Ahmed İldız, Mame Thiam, Youssoufa Moukoko. Teknik direktör: Burak Yılmaz.

Goller: Alexis Antunes (dk. 3), Juan (dk. 38) — Göztepe.

Sarı kartlar: Çağlar Söyüncü (Çorum FK), Faustino Anjorin (Göztepe).

İkinci yarıda Göztepe, koruma ve kontra ataklarla farkı korumaya çalışırken, Çorum FK'nın beraberlik arayışı maçın belirleyici unsuru olacak. Hakemin yönettiği karşılaşmanın ikinci yarısı, takımların taktik değişiklikleri ve oyuncu değişiklikleriyle şekillenecek.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 9. HAFTASINDA GÖZTEPE, SAHASINDA ÇORUM FK İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI EV SAHİBİ EKİBİN 2-0 ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONUÇLANDI.