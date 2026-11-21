Sevgi Eli ekipleri Honaz'daki aileye yardıma koştu

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, Honaz ilçesi Aşağıdağdere Mahallesi'nde elektrik kaçağı nedeniyle çıkan yangında evi ve eşyaları zarar gören Ömer Aslan ve ailesine destek verdi.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak konut kullanılamaz hale gelirken hanedeki eşyalar da zarar gördü.

İhtiyaç tespiti ve onarım süreci

Sevgi Eli ekipleri, yangının ardından aileyle iletişime geçip ihtiyaç tespiti yaptı. Konutun onarım sürecinin tamamlanmasının ardından ekipler ayni yardım çalışması başlattı ve ailenin acil gereksinimlerine odaklandı.

Sağlanan destek ve kurulum hizmeti

Yardım kapsamında aileye beyaz eşya, mobilya ile temel ev gereçlerinin yanı sıra giyim desteği sağlandı. Temin edilen eşyaların kurulumu ve yerleştirilmesi işlemleri de Sevgi Eli ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Hane sahibi Ömer Aslan ve eşi Mesude Aslan, süreç boyunca yanlarında olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Sevgi Eli ekiplerine teşekkür etti ve sunulan desteğin aileye yeni bir başlangıç imkanı verdiğini söyledi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEVGİ ELİ, HONAZ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN YANGINDA EVİ VE EŞYALARI ZARAR GÖREN ASLAN AİLESİNE TEMEL YAŞAM MALZEMESİ VE EŞYA DESTEĞİNDE BULUNDU.