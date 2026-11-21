İddia edilen yatır dükkânın içinde

Isparta'nın Çelebiler Mahallesi'nde bir pide salonunun tam içinde yer alan mezar, bölge sakinleri ve müşteriler tarafından dikkat çekiyor. İşletme sahibi Fatih Ayverdi dükkanı 1993 yılında satın aldığını, mekânı düzenlerken mezarın varlığını koruma altına aldığını belirtiyor. Ziyarete gelenler ilk anda şaşırıp sonrasında mezar başında dua ediyor; yapı yörede kısmet, şifa ve adak için ziyaret edilen bir yer olarak biliniyor.

Yöresel anlatılar ve muhtemel tarihleme:

Kültür müdürlüğü kayıtlarında mezarın Ayırt Dede adıyla geçtiği tespit edilirken, yörede yaşayan yaşlıların anlatılarına göre mezarın yatır olduğu, hatta Ayırt Dede'nin kardeşi veya bölgenin bilinen kişilerinden Bostan Çelebi ile ilişkilendirilebileceği söyleniyor. Ayverdi, alanın geçmişinin yaklaşık 100 yıla uzandığını, buranın eskiden bir dergah olabileceğini ve mezarın muhtemelen o çevrenin bir hocasına ait olabileceğini aktarıyor. Bir komşu anlatısında mezarın yanına konulan terliklerin seslerinin duyulduğuna dair rivayetler de bulunuyor.

Ziyaretler, korunma ve işletmecinin yaklaşımı:

İşletme sahibi mezarı temiz ve muhafazalı tuttuğunu, gelenlerin bu düzen için teşekkür ettiğini söylüyor. Ziyaretlerin özellikle cuma günleri yoğunlaştığı, gelenlerin mezar başında dua edip daha sonra dükkândan ayrıldığı bildiriliyor. Ayverdi ilginin ticari beklentiden kaynaklanmadığını vurguluyor: 'En azından Fatiha okuyorlar. Ticari beklentimiz yok. 26 senedir buradayız, ilk baştan burada türbe var derdik. Biz sadece mezar olarak sahip çıkıyoruz.'

Geceden gelen hikâyeler:

Bölgede daha önce yaşayanların anlattığına göre geceleri nal sesi duyulduğu, ayrıca bir vakada sakallı bir dedenin belirdiği ve üzülen bir kadına kocasının sağ salim döneceğini söylediği gibi anlatılar var. Bu tür hikâyeler, mezarın etrafındaki yerel inanç ve hafızanın bir parçası olarak kayda geçiyor.

İşletme ve mezar arasındaki bu sıra dışı birlikte yaşama, hem yerel kültürel mirasın korunması hem de günlük yaşam ile manevi alanların nasıl iç içe geçtiğine dair somut bir örnek sunuyor. Yetkili kurum kayıtlarında geçen ad ve yöre anlatıları, mezarın yerel bellekteki önemini ortaya koyuyor.

İŞLETME SAHİBİ MEZARLIĞIN KESİN OLMAMAKLA BERABER ‘AYIRT DEDE'YE YA DA KARDEŞİNE AİT OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜKLERİNİ BELİRTEREK, İLGİDEN MEMNUN OLDUKLARINI SÖYLEDİ.