Uşak'ta erkek kuaförlüğünde kadın eli

32 yaşındaki Ayşegül Çelik, çocukluk hayalini 2024'te Uşak'ta açtığı erkek kuaförü ile gerçeğe dönüştürdü. Kendi işletmesinde erkek müşterilere hizmet veren Çelik, işleri büyüttükçe mesleğini hem uyguluyor hem de öğretmeyi seçti. Şu anda yanında biri kalfa, diğeri çırak olmak üzere iki kadın yetiştiriyor.

mesleğe giden yol ve müşteri tepkileri:

Çelik, iş yerini 2024 yılında açtığını ve ilk dönemlerde bazı erkek müşterilerin onun bir kadın olduğunu öğrenince şaşırdıklarını söylüyor. Zamanla müşterilerin alıştığını, kendi çevresini oluşturduğunu ve işini severek yaptığını belirtiyor: "Burayı 2024 yılında açtım. Yaklaşık 2-2,5 yıl kadar oldu. İlk erkekler onları tıraş edeceğimi öğrendiklerinde tesadüfen içeri girdiklerinde bir şaşırıyorlar. Ama sonra gelip gittikçe alışıyorlar. Burada kendi çevremi edindiğimi düşünüyorum. İşim güzel, işimi yapmayı gerçekten çok seviyorum."

yanında yetiştirdiği kadınlar ve büyüme hedefleri:

Çelik, yanında yetiştirdiği kadınlar aracılığıyla mesleğin cinsiyete bağlı bir sektör olmadığını göstermeyi amaçlıyor. Kendisinin ifadesiyle, "Tabii ki kızların da bu mesleği yapacağını herkes bilsin istiyorum. Yanımda kızlar çalışıyor. Öğretmeye çalışıyorum, onlar da yetenekli insanlar." Ayrıca ileride işletmeyi büyütüp İzmir ve İstanbul gibi farklı illerde şubeler açma hedefi taşıdığını vurguluyor.

kadınların ekonomik özgürlüğü ve meslek ayrımı:

Ayşegül Çelik mesleğini kurarak ekonomik özgürlüğünü elde ettiğini ve diğer kadınlara örnek olmak istediğini söylüyor. "Sadece erkeklerin meslekleri gibi görünen bu tarz mesleklerden birinin çıraklığını yaparak bu seviyeye geldim. Kendi dükkanım var, kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Kendi paramı kazanıyorum. Herhangi birine muhtaç değilim." diyen Çelik, kadınların ev hanımlığının yanı sıra farklı iş kollarında da yer alarak maddi bağımsızlıklarını sağlamasını savunuyor.

Çelik, işini severek yaptığını; işyerinde büyük sorunlar yaşamadığını ve meslek seçiminde kadın-erkek ayrımı yapılmaması gerektiğini belirtiyor. Söylediği gibi, erkeklerin kadın kuaförü olması gibi, bir kadının erkek kuaförü olması da sıradışı değil; önemli olan mesleği sevmek ve ilerleme isteği. Ayşegül'ün hikâyesi, geleneksel meslek algılarını sorgulayan ve kadınların istihdam yollarını genişleten bir örnek olarak öne çıkıyor.

UŞAK'TA ERKEK KUAFÖRLÜĞÜ YAPAN AYŞEGÜL ÇELİK, KENDİ İŞLETMESİNDE BİRİ KALFA, DİĞERİ ÇIRAK OLMAK ÜZERE İKİ KADINI YETİŞTİRİYOR.