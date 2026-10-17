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Durağan'da geleneksel balıkçılara ağ ve donam desteği

Sinop Tarım ve Orman Müdürlüğü, Durağan Altınkaya Baraj Gölü'ndeki geleneksel balıkçılara uzatma ağı ve donam malzemesi desteği verdi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 13:31

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EDİTÖR: Emre Koç

Durağan'da geleneksel balıkçılara ağ ve donam desteği

Proje kapsamında teslimat gerçekleştirildi:

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Durağan Altınkaya Baraj Gölü’nde Geleneksel Balıkçılara Uzatma Ağı ve Donam Malzemesi Projesi" kapsamında, Altınkaya Baraj Gölü'nde faaliyet gösteren geleneksel balıkçılara uzatma ağı ve çeşitli donam malzemesi teslim edildi. Teslimat programı, bölgedeki üretim kapasitesini desteklemeyi ve geleneksel balıkçılığın sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Katılımcılar ve kurum açıklamaları:

Programa İl Müdür Vekili Hacı Yusuf Parlak, Müdür Yardımcısı Dr. Çiğdem Tuncay, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ümit Yıldırım, Durağan İlçe Müdürü Recep Çalışkan ve kurum personeli katıldı. Programda konuşan Hacı Yusuf Parlak, orta ölçekli balıkçılara yönelik sağlanan desteğin balıkçıların ihtiyaçlarına katkı sunmayı amaçladığını vurguladı.

Beklenti ve izlenecek yol:

Yetkililer, dağıtılan uzatma ağları ve donam malzemelerinin üretimi destekleyeceğini, balıkçılık faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti. Projenin tüm balıkçılar için hayırlı olması dileğiyle, benzer desteklerin sürdürülmesi ve bölgesel üretimin güçlendirilmesi yönünde çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

SİNOP’UN DURAĞAN İLÇESİNDE, ALTINKAYA BARAJ GÖLÜ’NDE FAALİYET GÖSTEREN GELENEKSEL BALIKÇILARA...

SİNOP’UN DURAĞAN İLÇESİNDE, ALTINKAYA BARAJ GÖLÜ’NDE FAALİYET GÖSTEREN GELENEKSEL BALIKÇILARA UZATMA AĞI VE DONAM MALZEMESİ DESTEĞİ SAĞLANDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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