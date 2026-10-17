Ayazağa’da sel sonrası dayanıklı şehir dönüşümü başlıyor

Bakan Kurum bölgede inceleme yapıp vatandaşların taleplerini dinledi:

İstanbul’da kısa sürede kaydedilen yoğun yağışların ardından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Sarıyer’e bağlı Ayazağa Mahallesi’nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum saha incelemelerinde bulundu. Kurum’un yanındaki heyette Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, TOKİ Başkanı Levent Sungur ve Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ile diğer kurum yöneticileri de yer aldı.

Aynı gün selden etkilenen vatandaşların da katıldığı koordinasyon toplantısında, mağduriyetlerin hızlı şekilde giderilmesi ve geleceğe dönük kalıcı önlemler ele alındı. Bakan Kurum, sosyal medya paylaşımında bölgedeki önceliklerin sel izlerinin hızla silinmesi ve hayatın normale döndürülmesi olduğunu vurguladı.

Dere ıslahları ve ilk adımlar:

Toplantıda, Cendere (Kağıthane) Deresi ve Ayazağa Deresi için ıslah projelerinin hızla tamamlanması konusunda mutabakata varıldı. Kurum, dere ıslahlarının öncelikli olduğunu belirterek bu çalışmaların süratle yürütüleceğini ifade etti. Bu adımlar, aynı bölgede benzer taşkın olaylarının tekrarlanmasını önlemeyi amaçlıyor.

Bakan Kurum, bölgede yapılacak teknik çalışmalara paralel olarak saha yönetimini güçlendirmek üzere Kentsel Dönüşüm Ofisi kurulacağını, taleplerin tek tek alınacağını ve dönüşümü isteyen vatandaşlara destek verileceğini söyledi.

İki seçenek: Yarısı Bizden veya TOKİ projesi:

Vatandaşlara sunulan dönüşüm modelleri arasında "Yarısı Bizden" kampanyası ile hak sahiplerine doğrudan destek sağlanması ve bir diğer seçenek olarak TOKİ eliyle toplu dönüşüm projelerinin uygulanması yer alıyor. Bakanlık yetkilileri, hak sahiplerinin bu iki seçenekten birini tercih etmeleri halinde bölgede güvenli ve dayanıklı yapılara erişeceklerini belirtti.

Kurum, "Ayazağa’da selin ardından bölgeyi yerinde inceledik, vatandaşlarımızı dinledik. İlk işimiz, selin izlerini hızla silip hayatı bir an önce normale döndürmek. Bir yandan da aynı tabloyu bir daha yaşamamak için kalıcı adımları atacağız. Bunun için de bölgede dönüşümü vakit kaybetmeden başlatmak istiyoruz. Kentsel Dönüşüm Ofisimizi kuracak, talepleri tek tek alacağız. Dönüşümü isteyen vatandaşımızın yanında olacak, destek verecek, süreci birlikte yürüteceğiz. İstanbul için kentsel dönüşüm artık ertelenebilecek bir mesele değildir" ifadelerini kullandı.

Dirençli şehir vurgusu ve çağrı:

Bakan Kurum aynı zamanda perşembe günü İstanbul Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen Afet Koordinasyon Toplantısı’ndaki değerlendirmelere de atıfta bulundu. Kurum, iklim değişikliğinin getirdiği yeni koşullar karşısında geçmiş hesapların yetersiz kaldığını belirterek, "50 yıllık, 100 yıllık debilerin yağışların hesaplarının bugün tutmadığını da hep birlikte yaşayarak görüyoruz" dedi.

Kurum, afet risklerine karşı kentin dayanıklılığının artırılmasının "mecburiyet" olduğunu vurguladı ve yerel yönetimlere şu çağrıda bulundu: dere yataklarının temizlenmesi, dere ıslah çalışmalarının düzenli bakımı, yağmur suyu drenaj sistemlerinin güçlendirilmesi ve taşkın risklerinin yeniden değerlendirilmesi artık ertelenemez sorumluluklardır. Ayrıca merkezi yönetim, yerel yönetimler ve bilim dünyasının ortak adım atması gerektiğini söyledi.

Afet sonrası hasar tespit ve iyileştirme çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda sürerken, Ayazağa’da planlanan kentsel dönüşüm ve dirençli şehir uygulamaları bölge halkının güvenli konutlara ulaşmasını hedefliyor.

Bakanlık Ayazağa’da Dirençli Şehir Modelini hayata geçirecek