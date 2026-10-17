Hasta haklarıyla sağlık çalışanlarının güvencesini eş zamanlı güçlendirme hedefi

Tıp ve Adalet Sempozyumu'nda ortak yaklaşım

Sağlık Bakanlığı öncülüğünde ve Adalet Bakanlığı destekleriyle İstanbul Sarıyer'de düzenlenen Tıp ve Adalet Sempozyumu iki gün sürecek programla başladı. Açılış konuşmalarına Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ile sağlık ve adalet teşkilatından temsilciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan sempozyum, tıbbi ve hukuki boyutların ortak çerçevede ele alınmasına odaklanıyor.

hasta hakları ile mesleki güvence ilişkisi:

Sempozyumda konuşan Bakan Memişoğlu, geride kalan çeyrek asırda sağlık altyapısının güçlendiğini; modern şehir hastaneleri, gelişmiş tıp teknolojileri ve fedakâr sağlık çalışanları sayesinde erişimin kolaylaştığını vurguladı. Memişoğlu, bu kazanımların sürdürülebilmesi için hasta haklarının korunmasının ve sağlık çalışanlarının mesleki güvencesinin birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu belirterek, 'Bir hastanın kendisine uygulanacak tedaviyi anlayabilmesi, sorularına cevap bulabilmesi ve ihtiyaç duyduğunda hakkını arayabilmesi bizim için son derece kıymetlidir. Bizler hasta haklarının korunmasıyla sağlık çalışanlarımızın mesleki güvencesini, birbirini tamamlayan unsurlar olarak görüyoruz' ifadelerini kullandı.

Bakan, hekimliğin doğasında diğerkâmlığın bulunduğunu; acil, ameliyathane ve yoğun bakım gibi birimlerde görev yapan sağlık çalışanlarının gece gündüz büyük özveriyle çalıştığını kaydetti ve bu emeğin korunmasının hizmetin sürekliliği açısından hayati olduğuna dikkat çekti.

mevzuat, kurullar ve uygulama adımları:

Memişoğlu, göreve geldikleri günden bu yana sağlık alanında yaklaşık 170 mevzuat düzenlemesi hayata geçirildiğini ve bu süreçlerde bilimsel bilgi, ortak akıl ile istişarenin esas alındığını söyledi. Sağlık çalışanlarının mesleki güvencesine yönelik somut adımlardan biri olarak Bakanlık bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu'nu işaret etti. Kurul; mevzuat kapsamındaki tıbbi işlem ve uygulamalara ilişkin soruşturma izni değerlendirmelerini, gerektiğinde uzman görüşü alarak tıbbi ve hukuki yönleriyle incelemektedir.

Ayrıca kamuda görev yapan sağlık meslek mensuplarına ilişkin rücu sorumluluğu esaslarının yeniden düzenlendiğini, mesleki sorumluluk sigortalarının işlevselliğini artırmak amacıyla sigorta teminat limitlerinin güncellendiğini açıkladı. Bu düzenlemelerin, hem hasta haklarını korumayı hem de sağlık çalışanlarının görevlerini hukuki öngörülebilirlikle yerine getirebilmesini sağlamayı hedeflediği belirtildi.

Memişoğlu, hasta ve çalışan haklarına ilişkin düzenlemeleri tek çatı altında toplayacak Sağlıkta Haklar ve İletişim Yönetmeliği çalışmalarının sürdüğünü; ayrıca 'Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik' ile onam süreçlerinin elektronik ve güvenli biçimde yürütüleceğini ifade etti. Kamu, özel ve üniversiteye bağlı sağlık kuruluşlarını kapsayacak dijital bir platformla çalışanların başvurularını yapıp süreçleri takip edebilecekleri bir mekanizma oluşturulacağı, sağlık tesislerinde açılacak 'Hasta ve Çalışan Hakları İletişim Birimi' ile başvuruların daha etkin değerlendirileceği bildirildi.

Bakanlık, SABİM, CİMER ve yeni birimler arasındaki koordinasyonu güçlendirerek başvuruların mükerrerliğini azaltmayı ve değerlendirme süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor. Sempozyum boyunca paylaşılacak görüşlerin tıbbi ve hukuki kavramların ortak çerçevede değerlendirilmesine ve hukuki öngörülebilirliğin güçlenmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Program, Bakan Memişoğlu'nun katılımcılara plaket takdiminin ardından aile fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Bizler hasta haklarının korunmasıyla sağlık çalışanlarımızın mesleki güvencesini, birbirini tamamlayan unsurlar olarak görüyoruz"