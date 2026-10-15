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ağrıyı enfeksiyon sandı, meme kanseri çıktı; öğretmen iki yıllık tedaviyle sağlığına kavuştu

Antalya'da ağrı şikâyetiyle giden öğretmen Pınar Öztürk (52), 2 yıl önce meme kanseri teşhisi aldı; uzun tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Serkan Varol

ağrıyı enfeksiyon sandı, meme kanseri çıktı; öğretmen iki yıllık tedaviyle sağlığına kavuştu

Antalya'da tanı ve hızlı tedavi süreci:

Antalya'da yaşayan anaokulu öğretmeni Pınar Öztürk (52), iki yıl önce Ankara'dayken göğsünde hissettiği ağrı nedeniyle önce enfeksiyon sandığı bir şikâyetle sağlık kuruluşuna başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda, tanı sırasında 50 yaşında meme kanseri olduğu belirlendi ve tedaviye hızla başlandı.

Öztürk'ün takip ve tedavisini üstlenen isim, Antalya Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Yusuf İlhan oldu. Bir hafta içinde MR ve PET dahil kapsamlı değerlendirmeler yapıldı; tanının ardından kısa sürede tedavi planı uygulamaya konuldu.

uygulanan tedaviler ve tedaviye yanıt:

Hastaya ameliyat öncesi yaklaşık 6 aya yayılan ve toplam 12 kür kemoterapi içeren bir protokol uygulandı. Bu süreçte Öztürk, tedavinin etkisiyle 13 kilo kaybetti ve beslenme önerilerine uyarak destek aldı. Kemoterapinin ardından cerrahi işlem gerçekleştirildi; memenin yarısı alındı, koltuk altı temizlendi ve sonrasında radyoterapi tamamlandı. Ayrıca yaklaşık 6 aya yakın ek bir ilaç tedavisi verildi.

Doç. Dr. Yusuf İlhan, tedavi sürecinde memedeki lezyonda "çok belirgin bir küçülme" sağlandığını, cerrahi sonuçların ekibi memnun ettiğini ve zor dönemlerde destek tedavileriyle sürecin iyi yönetildiğini aktardı. Öztürk artık 3 aylık kontrollerle takip ediliyor.

hastanın deneyimi ve ekip desteği:

Öztürk, tanı sürecinin kendisi için şaşırtıcı ve hızlı geçtiğini belirterek, "Ayın birinde hastanedeydim, yedisinde beni kemoterapiye başlattı" dedi. Süreç boyunca doktorunun ve ekibin her aşamada bilgi verdiğini, korku ve endişeyi kendisine hissettirmediklerini vurguladı: "O korkuyu, endişeyi bana yaşatmadılar. Ölene kadar unutmayacağım."

Kendisi hastalığı bir sınav olarak gördüğünü, bunu ceza olarak değerlendirmediğini ve iyi bir ekiple karşılaşmanın süreci kolaylaştırdığını ifade etti. Hastaneden aldığı hizmetten memnun kaldığını, bekleme ve erişim konusunda hiçbir sorun yaşamadığını anlattı.

klinik kapasite, yeni nesil tedaviler ve tarama uyarısı:

Doç. Dr. İlhan, Tıbbi Onkoloji Tedavi Ünitesi ve Kliniğinin Nisan 2024'te hizmete başladığını, 6 modern tedavi salonu ile aynı anda 40'a yakın hastaya tedavi verilebildiğini söyledi. Birim günlük 50'den, aylık olarak ise binden fazla hastaya hizmet sunduğunu; açıldığı günden bu yana ünitede 18 binden fazla hastaya tedavi yapıldığını bildirdi.

İlhan, artık sadece klasik sistemik kemoterapilerin değil, onkolojide sıkça kullanılan immünoterapiler ve halk arasında "akıllı ilaçlar" olarak bilinen hedefe yönelik ilaçların da başarıyla uygulandığını; bu yeni nesil tedavilerin tek başına veya kombinasyonla daha iyi sonuçlar verdiğini söyledi.

Ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olduğuna dikkat çeken İlhan, erken tanının önemini vurguladı ve 40-69 yaş arasındaki kadınlara 2 yılda bir mamografi çektirmelerini önerdi. İlhan, "Gerçekten kanser demek artık umutsuzluk anlamına gelmemeli" diyerek, düzenli takip ve tedavilerin etkisine işaret etti.

Öztürk'ün öyküsü, erken başvuru, hızlı tanı ve disiplinli tedavi ile meme kanserinde elde edilebilen olumlu sonuçların somut bir örneğini sunuyor; hasta hâlihazırda düzenli kontrollerini sürdürerek takip altında tutuluyor.

Enfeksiyon sandığı ağrı meme kanseri çıktı 2 yıllık tedaviyle sağlığına kavuştu

Enfeksiyon sandığı ağrı meme kanseri çıktı 2 yıllık tedaviyle sağlığına kavuştu

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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