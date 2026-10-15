Mevsimsel değilse dikkat: uzun süren saç kaybı sağlık işareti olabilir

saç dökülmesi mevsim geçişine mi bağlı?:

Medical Point Gaziantep Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, sonbahar ve diğer mevsim geçişlerinde bazı kişilerde saç dökülmesinin artış gösterebileceğini belirtiyor. Ancak uzman, her dökülmenin otomatik olarak mevsimsel nedenlere bağlanmaması gerektiğine dikkat çekiyor ve uzun süreli, belirgin kayıplarda uzman değerlendirmesinin önemini vurguluyor.

uzun süren ve belirgin dökülmelerde uyarılar:

Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, saçların doğal bir büyüme ve dinlenme döngüsüne sahip olduğunu, bu döngüdeki değişikliklerin dökülmeye yol açabileceğini anlatıyor. Özsaraç, "Mevsim geçişlerinde bazı kişiler saç dökülmesinde geçici bir artış fark edebilir. Ancak saç dökülmesinin nedeni yalnızca mevsim değişikliği olmayabilir. Demir eksikliği, tiroit hastalıkları, yetersiz beslenme, yoğun stres, hormonal değişiklikler ve bazı ilaçlar da saç dökülmesine yol açabilir. Bu nedenle dökülmenin nedeninin doğru belirlenmesi gerekir" diyor.

Saç dökülmesi birkaç haftadan uzun süre devam ediyorsa, giderek artıyorsa veya saçlarda belirgin bir yoğunluk kaybına neden oluyorsa mutlaka değerlendirilmelidir. Özsaraç, yuvarlak veya bölgesel açıklıklar, saç çizgisinde gerileme, saçlı deride kaşıntı, kızarıklık ya da pullanma gibi bulguların da uzman muayenesi gerektirdiğini vurguluyor.

korunma ve yanlış uygulamalardan kaçınma:

Saç dökülmesi yaşayan kişilerin nedenini bilmeden vitamin takviyelerine, çeşitli şampuanlara veya piyasadaki saç bakım ürünlerine yönelmesinin doğru olmadığını belirten Özsaraç, vitamin ve mineral eksikliklerinin ancak gerekli değerlendirmeler sonucunda tespit edilmesi gerektiğini söylüyor. Dermatolojik muayene ve gerekli laboratuvar tetkikleri ile nedenin belirlenmesinin tedavi planlamasında belirleyici olduğunu aktarıyor.

Uzm. Dr. Özsaraç, saç sağlığını korumada dengeli beslenme ve uygun saç bakımının önemine işaret ediyor; sürekli yüksek ısı ile şekillendirme, sıkı saç modelleri ve sert kimyasal işlemlerin saç tellerinde hasar ve kırılma oluşturabileceğini hatırlatıyor. Ayrıca, "Önemli olan saç dökülmesini yalnızca dışarıdan uygulanan ürünlerle kontrol etmeye çalışmak yerine, altta yatan bir neden olup olmadığını belirlemektir. Saç dökülmesi yaşayan kişilerin kendi kendine tedavi uygulamak yerine dermatoloji uzmanına başvurmaları, doğru tanı ve uygun tedavi açısından önemlidir" sözleriyle erken değerlendirme çağrısı yapıyor.

Uzman görüşleri, mevsimsel dökülmelerin sık görülebileceğini ancak uzun süre devam eden, artan veya bölgesel kayıplarda mutlaka dermatolog desteği alınması gerektiğini netleştiriyor. Erken tanı, bazı durumlarda tedavi başarısını artırıyor ve altta yatan sistemik sorunların tespit edilmesine olanak sağlıyor.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ DERMATOLOJİ UZMANI UZM. DR. KIVILCIM ÇINKIR ÖZSARAÇ