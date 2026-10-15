Meme kanserine karşı tek başına iş gören yiyecek yok, bütüncül beslenme şart

Klinik diyetisyen uyarıyor:

Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, meme kanserinden korunmada beslenmenin bütüncül bir yaklaşım gerektirdiğini belirtti. Özbay, tek bir besinin koruyucu olarak öne çıkarılmasının doğru olmadığını vurgulayarak, "Asıl önemli olan, besinleri dengeli ve sürdürülebilir bir beslenme modelinin parçası haline getirmektir" dedi.

sebze, meyve ve antioksidanların rolü:

Özbay, brokoli, karnabahar, lahana ve Brüksel lahanası gibi turpgillerin lif ve bitkisel bileşenler bakımından zengin olduğunu; çilek, böğürtlen, yaban mersini, kırmızı üzüm ve ahududunun ise polifenoller gibi antioksidanlara sahip olduğunu söyledi. Bu bileşenlerin hücreleri oksidatif strese karşı korumaya katkı sağladığını ifade etti.

Ayrıca ıspanak, pazı ve roka gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerin lif, folat ve vitamin deposu olduğunu, öğünlerde çeşitliliğin artırılmasının önemli bir tercih olduğunu aktardı.

tam tahıllar, kurubaklagiller ve sağlıklı yağlar:

Özbay, yulaf, bulgur ve tam tahıllı ürünlerin yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak sağlığını destekleyip kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olduğunu; mercimek, nohut, kuru fasulye ve bezelyenin hem bitkisel protein hem de lif kaynağı olduğunu belirtti. Buna ek olarak, ceviz gibi yağlı tohumların ve sızma zeytinyağı gibi tekli doymamış yağ asitleri ile polifenoller içeren yağların, porsiyon kontrolüne dikkat edilerek beslenme planına dahil edilebileceğini söyledi.

Özbay, liften zengin bir düzenin sağlıklı vücut ağırlığının korunmasına katkı sunduğunu, tam tahılların ise uzun süre tokluk hissi vererek aşırı enerji alımının önlenmesine yardımcı olduğunu vurguladı.

Özetle, Özbay meme kanserinden korunmada hiçbir besinin tek başına yeterli olmadığını belirterek, "Meme kanserinden korunmada hiçbir besin tek başına yeterli değildir" şeklinde net ifadeler kullandı. Ona göre en etkili yaklaşım; sebze, meyve, tam tahıl ve kurubaklagillerin ağırlıkta olduğu, işlenmiş gıdaların ve aşırı enerji alımının sınırlandırıldığı dengeli bir beslenme modelidir.

Son olarak Özbay, beslenme önerilerinin yanında sağlıklı vücut ağırlığının korunması, düzenli fiziksel aktivite ve alkol ile sigara tüketiminin sınırlandırılmasının da meme kanseri riskini azaltmaya yönelik yaşam tarzı bileşenleri olduğunu hatırlattı. Medline Adana Hastanesi'nden Özbay, bu yaklaşımın sürdürülebilir olması gerektiğini vurguladı.

KLİNİK DİYETİSYEN DUYGU ÖZBAY, MEME KANSERİNDEN KORUNMADA HİÇBİR BESİNİN TEK BAŞINA YETERLİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ.