Erkan Özkan taksici esnafının sesi olmak için Taksi Gazetesi'ni tanıttı

Erkan Özkan İzmir taksicileriyle buluştu

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, Çiğli'de bir kafede düzenlenen buluşmada taksici esnafıyla bir araya gelerek göreve başladıkları 11 Ocak 2026 tarihinden bu yana geçen 10 aylık dönemde yapılan çalışmaları değerlendirdi.

buluşmanın amacı ve saha çalışmaları:

Özkan, genel kurulda üyelerden aldığı güvenle göreve başladıklarını hatırlatarak, seçim sürecinin ardından saha çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Konuşmasında, "Biz sadece seçim zamanı esnafımızla kol kola, yan yana olmayacağımızı beyan etmiştik. Geçim zamanı da normal zamanda da esnafımızla kucaklaşacağımızı söylemiştik ve seçimi bitirdiğimiz günden itibaren sahada çalışmalarımıza durmadan devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Toplantıda Özkan, esnafın dağınık yapısı nedeniyle durak bazında toplu bir araya gelmenin zor olduğunu, bu yüzden bölgelerde düzenli buluşmalar yapma sözünü verdiklerini ve bu sözün yerine getirildiğini dile getirdi. Saha buluşmalarının devam edeceği de katılımcılara aktarıldı.

Taksi Gazetesi lansmanı ve hedefleri:

Özkan, 10 aylık faaliyetleri bir araya getirerek Türkiye'de bir ilk olduğunu düşündükleri bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Buna göre Taksi Gazetesi isimli bir yayın çıkarıldığını söyleyen Özkan, gazetenin imtiyazının alınarak tüm Türkiye'de izlenebilen ve takip edilebilen bir yayın organı oluşturulduğunu açıkladı.

Gazetenin hem esnafın gurur kaynağı olması hem de İzmir dışındaki taksilerle ilgili haberlerin takip edilmesine olanak sağlaması hedefleniyor. Özkan, gazetenin internet üzerinden de erişilebilir olduğunu belirterek, bununla birlikte esnafın sesini daha geniş bir platforma taşımayı amaçladıklarını ifade etti. Toplantının diğer amacı ise lansman vesilesiyle esnafla doğrudan dertleşmek ve geri bildirim toplamaktı.

Etkinlik, başkanın değerlendirmeleri ve yeni yayın organının tanıtımıyla son buldu; Özkan, önümüzdeki dönemde de benzer buluşmalarla esnafla iletişimi güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

İZMİR ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI ERKAN ÖZKAN, TAKSİCİ ESNAFIYLA BİR ARAYA GELEREK 10 AYLIK GÖREV SÜRECİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ.