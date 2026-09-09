Ağustosun trafik tablosu: bir ayda 233 can gitti

kaza bilançosu ocak-ağustos:

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın açıkladığı resmi verilere göre 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde ülke genelinde 457.816 trafik kazası kaydedildi. Bu kazalarda 1.430 kişi hayatını kaybetti, 272.207 kişi ise yaralanarak tedavi altına alındı.

ağustosun bilançosu:

Geçen Ağustos ayında tek başına 64.901 trafik kazası meydana geldi; bu kazalarda 233 kişi yaşamını yitirdi, 44.550 kişi yaralandı.

Sürücü kaynaklı ihlaller veride öne çıktı: yılın ilk 8 ayında sürücülerin neden olduğu kaza sayısı 206.153 olarak bildirildi. Ayrıca 16.986 yayanın karıştığı kazalar ve araç içi yolcuların kural ihlallerinden kaynaklanan 1.339 kaza tespit edildi.

cezalar, denetimler ve tespitler:

Ocak-Ağustos döneminde kuralları ihlal edenlere yönelik cezai işlemler yoğun şekilde uygulandı. 2.978 yayaya ve 71.746 yolcuya idari para cezası kesildi. Sürücülere ilişkin idari işlem sayısı 3.252.221 olarak kayıtlara geçti.

Plaka tanıma sistemleri (PTS) aracılığıyla tespit edilen kural ihlalleri nedeniyle 19.523.843 araç plakasına ceza yazıldı. Denetimlerde 150.664 alkollü sürücü yakalandı, toplam 1.558.558 araç ise trafikten men edildi.

bursa'da tablo ve yerel veriler:

Bursa'da yılın Ocak-Ağustos döneminde 7.251 yaralamalı kaza meydana geldi. Bu süreçte kaza yerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 40 olurken, 9.732 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.

Geçen Ağustos ayında kentte 1.101 yaralamalı kaza kaydedildi; bu kazalarda 7 kişi hayatını kaybetti, 1.504 kişi yaralandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaşarak çözdüğü kazaların resmi rakamlara dahil edilmediğini duyurdu.

Veriler, sürücü davranışlarının ve denetimlerin kazaların seyri üzerindeki belirleyici rolünü ortaya koyuyor.

2026'NIN OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE ÜLKE GENELİNDE MEYDANA GELEN 457 BİN 816 KAZADA BİN 430 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 272 BİN 207 KİŞİ YARALANDI. (ARŞİV)