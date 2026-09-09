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yargıtay bozdu: yeniden değerlendirme talebiyle ceza yeniden ele alınacak

Kocaeli'de 2021'de doğan bebeğini 9 yerinden bıçaklayarak öldüren anneye verilen müebbet, Yargıtay'ın bozma kararıyla geçici ayırt etme gücü yönünden tekrar incelenecek.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:48

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 10:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

yargıtay bozdu: yeniden değerlendirme talebiyle ceza yeniden ele alınacak

Yargıtay'ın bozma gerekçesi:

Kocaeli'de 20 Ocak 2021'de meydana gelen olayda, evinde doğum yapan Merve T.'nin yeni doğan bebeğini bıçaklayarak öldürmesi üzerine verilen müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından usul yönünden bozuldu. Yargıtay, sanığın olay sırasında geçici olarak fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti ve dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

Olayın gelişimi:

İzmit Yenişehir Mahallesi'nde 20 Ocak 2021'de gerçekleşen olayda, evli ve 3 çocuk annesi Merve T. (34), sancılanma sonrası banyoda doğum yaptıktan sonra dünyaya gelen erkek bebeği banyoda 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrasında sanık özel bir hastanede tedavi edildi ve ardından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddianamede yer alan Adli Tıp raporunda, bebeğin kesici delici aletle öldürücü nitelikte toplam 9 kez yaralandığı ifade edildi. Sanığın ifadesinde kas gevşetici iğne yapıldığı, eve döndüğünde kanama fark ettiği, duşta doğum yaptığı ve kordonu kesmek için meyve bıçağı aldığı, sonrasını hatırlamadığı yer aldı. Sanık, hamile olduğunu bilmediğini ve bilinç dışında hareket ettiğini de beyan etti.

Savunma ve duruşma süreci:

İlk yargılama sonucu 14 Haziran 2022'de verilen müebbet hapis cezasına karşı sanık avukatları itiraz etti. Avukatlar, müvekkillerinin olay anında geçici ayırt etme gücünü kaybettiğini, epilepsi hastası olduğunu ve eylemi bilinç dışı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Bu itirazı değerlendiren Yargıtay, özellikle TCK'nin 34. maddesi kapsamında sanığın fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin olup olmadığının açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Bozma sonrasında görülen duruşmada tutuklu sanık, "Kendimde değildim" diyerek beraatini ve tahliyesini talep etti; müşteki ise şikayetçi olmadığını belirtti. Sanığın avukatları tutukluluk süresinin yaklaşık 5 yıl olduğunu, delillerin toplandığını ve delil karartma ihtimalinin bulunmadığını, bu nedenle tahliye talep ettiklerini kaydetti.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi. Dosya, Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda yeniden değerlendirilecek ve Adli Tıp raporu sonuçları doğrultusunda mahkeme kararını verecek.

Bu aşamada mahkemenin talep edeceği adli tıp raporu, sanığın geçici ayırt etme gücünü kaybedip kaybetmediğine ilişkin tıbbi ve hukuki değerlendirmeyi içerecek; bu bulgular, olası ceza sorumluluğu ve cezanın niteliği açısından belirleyici olacak.

KOCAELİ’DE YENİ DOĞAN BEBEĞİNİ 9 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ANNEYE VERİLEN MÜEBBET HAPİS CEZASI...

KOCAELİ’DE YENİ DOĞAN BEBEĞİNİ 9 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ANNEYE VERİLEN MÜEBBET HAPİS CEZASI YARGITAY TARAFINDAN BOZULDU. YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKAN SANIK, OLAY SIRASINDA KENDİNDE OLMADIĞINI SÖYLEYEREK BERAATİNİ VE TAHLİYESİNİ İSTEDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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