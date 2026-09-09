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Eskişehir denetiminde yakalandı: ehliyetsiz alkollü sürücüye 350 bin lira ceza

Eskişehir'de durdurulan 34 BC 0073 plakalı araçta, sürücü O.G.'nin 1.94 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenip 350 bin TL idari para cezası uygulandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eskişehir denetiminde yakalandı: ehliyetsiz alkollü sürücüye 350 bin lira ceza

olayın ayrıntıları:

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı ilçesi Fatih Mahallesi Derman Caddesi'nde uygulama gerçekleştirdi.

denetim ve tespitler:

Denetim sırasında durdurulan 34 BC 0073 plakalı otomobilin sürücüsü O.G.'nin yapılan kontrollerinde 1.94 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

yasal işlem ve sonuç:

Sürücüye, ilgili kanun maddeleri gereğince toplam 350 bin TL idari para cezası kesildi. Sürücü adli ve idari işlemleri için polis merkezine götürüldü.

ESKİŞEHİR&#039;DE POLİS EKİPLERİNCE DURDURULAN EHLİYETSİZ ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 350 BİN LİRA İDARİ PARA...

ESKİŞEHİR'DE POLİS EKİPLERİNCE DURDURULAN EHLİYETSİZ ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 350 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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