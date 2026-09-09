Kocaeli'ne yeni soluk: eğitimden sanata aynı kampüste buluşma

projenin kapsamı:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Eski İnterteks Fuar Alanı üzerinde inşa edilen sosyal yaşam merkezi, kentin sosyal ve kültürel altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Yaklaşık 17 bin metrekare inşaat alanına yayılacak proje 7 bloktan oluşuyor ve aynı kampüste çok sayıda farklı fonksiyonu bir araya getiriyor.

Merkezde yer alacak birimler arasında konservatuvar, dil akademisi, kütüphane, gastronomi atölyeleri, girişimcilik merkezi, doğal yaşam müzesi, dijital yayın stüdyoları ve sivil toplum merkezleri bulunuyor. Bu çeşitlilik, merkezin hem eğitim hem de kültürel üretim açısından kentte merkezi bir rol üstlenmesine olanak tanıyacak.

iç imalatlarda son durum:

İnşaatın iç mekan çalışmalarında birden fazla blokta eş zamanlı ilerleme kaydediliyor. Konservatuvar binasında alçı sıva çalışmaları sürerken, girişimcilik binasında alçıpan asma tavan imalatı tamamlandı ve mekanik tesisat işleri devam ediyor. Gastronomi binasında mekanik tesisat imalatları yürütülürken, asma tavan uygulamalarına başlandı ve cam montajları devam ediyor. Dil akademisi binasında da asma tavan ve mekanik tesisat işleri sürdürülüyor.

dış cephe ve teknik altyapı çalışmaları:

Dış cephe uygulamaları projede aralıksız ilerliyor. Etap-3 kapsamında dış cephe imalatları, kompakt panel ve kenet alın kaplama çalışmaları ile alüminyum doğrama ve cam montajları yapılıyor. Etap-4'te ise dış cepheyle eş zamanlı olarak havalandırma ve yangın tesisatı işleri yürütülüyor.

Nizamiye binasında duvar seramiği uygulamaları sürerken, çevre düzenlemeleri çerçevesinde bordür imalatları gerçekleştiriliyor. Merkezin teknik altyapısında ise elektrik altyapı imalatları devam ederek yapıların kullanımına hazır hale gelmesi amaçlanıyor.