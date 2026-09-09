Dolar 48,4724 +0,04%
Euro 56,4302 +0,18%
Bist 14.547,86 +0,99%
Altın Gram 6.925,32 +0,11%
EUR/USD 1,1639 +0,08%
Brent Petrol 100,20 +2,33%
--°

İnşaat çalışması sırasında Sultangazi'de binanın temeli kaydı

Sultangazi Esentepe Mahallesi 2863. Sokak'ta kepçeyle yapılan çalışmada yanındaki 5 katlı binanın temeli kaydı; sakinleri tahliye edilip bina mühürlendi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

İnşaat çalışması sırasında Sultangazi'de binanın temeli kaydı

İnşaat çalışması sırasında temel kayması havadan görüntülendi

Sultangazi'de devam eden inşaat çalışması sırasında temelinde kayma meydana gelen 5 katlı bina, dron ile kayıt altına alındı. Olay, Sultangazi Esentepe Mahallesi 2863. Sokak civarında gerçekleşti ve çevredeki vatandaşlar ile yetkililerce takip edildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, inşaatın temeli için kepçeyle çalışma yapıldığı sırada yan tarafta bulunan binanın temelinde kayma oldu. Bu durum fark edilir fark edilmez bina sakinleri güvenlik amacıyla tahliye edildi. Olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri binada inceleme yaptı ve kaymanın oluştuğu tespit edildi.

Alınan önlemler ve incelemeler:

Bina, tedbir amaçlı olarak belediye zabıta ekiplerince mühürlendi. Tahliye edilen vatandaşlar geçici olarak otellere ve misafirhanelere götürüldü. Belediye ekiplerinin binayla ilgili teknik incelemeleri sürüyor; aynı zamanda durumun belgelenmesi amacıyla binanın dron görüntüleri kayda alındı. Yetkililer, çevre güvenliği ve yapı güvenliği değerlendirmeleri tamamlanana kadar bölgede ek önlemler uygulanacağını belirtti.

Sultangazi’de inşaat çalışması sırasında temelinde kayma olan bina böyle görüntülendi

Sultangazi’de inşaat çalışması sırasında temelinde kayma olan bina böyle görüntülendi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Niğde'de eylül operasyonu sonuçlandı: üç tutuklama, bir hükümlü cezaevinde
images

Sosyal medya soruşturmasında Ali Haydar Kurum gözaltına alındı
images

Küçükçekmece'de yıkım sırasında çöken bina mahallede paniğe yol açtı
images

İstanbul'da üç ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alın...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

9 eylül anısına kasapoğlu'ndan hürriyet mirasını koruma çağrısı

Erzincan'ın siyah incisi Cimin üzümünde hasat hareketliliği

Niğde'de eylül operasyonu sonuçlandı: üç tutuklama, bir hükümlü cezaevinde

Okul öncesinde beceri odaklı yaklaşım: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tanıtıldı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali