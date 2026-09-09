İnşaat çalışması sırasında Sultangazi'de binanın temeli kaydı

İnşaat çalışması sırasında temel kayması havadan görüntülendi

Sultangazi'de devam eden inşaat çalışması sırasında temelinde kayma meydana gelen 5 katlı bina, dron ile kayıt altına alındı. Olay, Sultangazi Esentepe Mahallesi 2863. Sokak civarında gerçekleşti ve çevredeki vatandaşlar ile yetkililerce takip edildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, inşaatın temeli için kepçeyle çalışma yapıldığı sırada yan tarafta bulunan binanın temelinde kayma oldu. Bu durum fark edilir fark edilmez bina sakinleri güvenlik amacıyla tahliye edildi. Olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri binada inceleme yaptı ve kaymanın oluştuğu tespit edildi.

Alınan önlemler ve incelemeler:

Bina, tedbir amaçlı olarak belediye zabıta ekiplerince mühürlendi. Tahliye edilen vatandaşlar geçici olarak otellere ve misafirhanelere götürüldü. Belediye ekiplerinin binayla ilgili teknik incelemeleri sürüyor; aynı zamanda durumun belgelenmesi amacıyla binanın dron görüntüleri kayda alındı. Yetkililer, çevre güvenliği ve yapı güvenliği değerlendirmeleri tamamlanana kadar bölgede ek önlemler uygulanacağını belirtti.

Sultangazi’de inşaat çalışması sırasında temelinde kayma olan bina böyle görüntülendi