Ücretleri ödenmeyen işçiler 15 katlı inşaatın çatısına çıktı

çatı eylemi ve müdahale:

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda devam eden 15 katlı lüks rezidans inşaatında çalışan taşeron firma işçileri, bir süredir yüklenici firmadan paralarını alamadıklarını iddia ederek inşaatın çatısına çıktı.

112 çağrı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi:

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, çatıda eylem yapan işçilerin güvenliğini sağlamak ve çevre emniyetini korumak için tedbir aldı.

görüşmeler ve arabuluculuk:

Güvenlik güçleri, çatıda eylemlerini sürdüren işçileri ikna edebilmek amacıyla arabuluculuk görüşmelerine başladı. Yetkililer ile işçiler arasındaki görüşmelerin, tarafların ifadelerine göre sürecin barışçıl yoldan çözümlenmesine yönelik devam ettiği bildirildi.

DENİZLİ’DE YÜKLENİCİ FİRMADAN PARALARINI ALAMADIKLARINI İDDİA EDEN TAŞERON FİRMA ÇALIŞANLARI, 15 KATLI İNŞAATIN ÇATISINDA EYLEM BAŞLATTI.