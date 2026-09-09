U19 kadın millî takımı Erzurum’da Atatürk Üniversitesi ile performansını derinleştirdi

Atatürk Üniversitesi spor bilimleriyle millî takıma destek verdi

2027 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası A Ligi 4. Grup’ta mücadele edecek U19 Kadın Millî Takımımız, 2026/27 UEFA Avrupa Kadınlar U-19 Şampiyonası Elemeleri 1. Tur maçları öncesinde hazırlıklarını Erzurum’da sürdürüyor. Kamp döneminde millî sporcuların performans testleri, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirildi.

Testlerin amacı ve kapsamı:

Erzurum’da uygulanan testler, millî takım sporcularının fiziksel ve sportif performanslarının bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesine odaklandı. Elde edilen verilerle sporcuların mevcut performans düzeylerinin ortaya konması, antrenman yüklerinin planlanması ve hazırlık süreçlerinin daha etkin biçimde düzenlenmesi hedeflendi. Bu süreç, takımın Avrupa elemeleri hazırlıklarının saha çalışmalarını akademik verilerle destekleme amacını taşıdı.

Akademik altyapı ve sonuç odaklı çalışma:

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, sahip olduğu akademik insan kaynağı, laboratuvar altyapısı ve bilimsel çalışma kapasitesiyle testlerin uygulanmasında kritik rol oynadı. Üniversitenin sunduğu bilimsel birikim, sporcuların performanslarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara doğrudan yansıdı; bu da antrenman programlarının bireysel ihtiyaçlara göre şekillendirilmesine katkı sundu.

Erzurum, yüksek rakımı, altyapı tesisleri ve akademik imkanlarıyla kamp çalışmaları için tercih edilen merkezlerden biri olmaya devam ediyor. U19 Kadın Millî Takımı’nın Erzurum kampı ve Atatürk Üniversitesi ile yürütülen iş birliği, kentte spor ve akademi arasındaki ilişkiyi somutlaştıran bir örnek olarak öne çıktı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da üniversitenin bu tür çalışmalarına vurgu yaparak, bilimsel birikimin topluma ve spora sunulmasının önemini ifade etti. Rektörün değerlendirmesinden ilgili bölüm şu şekilde aktarıldı: "Atatürk Üniversitesi olarak bilimsel bilgi ve akademik birikimimizi ülkemizin her alandaki gelişimine katkı sunacak şekilde değerlendirmeyi önemsiyoruz. Türk sporunun geleceğine yön verecek genç millî sporcularımızın performanslarının bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesine katkı sunmak bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. U19 Kadın Millî Takımımızı Erzurum’da ağırlamaktan ve sporcularımızın hazırlık sürecine üniversitemizin akademik ve teknik kapasitesiyle destek olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezimizin gerçekleştirdiği performans testleri, üniversitemizin sahip olduğu bilimsel altyapının Türk sporunun hizmetine sunulmasının güzel bir örneğidir. Genç sporcularımızın uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor, Avrupa Şampiyonası yolunda kendilerine başarılar diliyorum. Atatürk Üniversitesi olarak bundan sonra da millî takımlarımızın ve Türk sporunun yanında olmaya, bilimsel gücümüzü sporcularımızın gelişimine katkı sağlayacak şekilde kullanmaya devam edeceğiz."

U19 Kadın Millî Takımı ve Atatürk Üniversitesi iş birliği, saha çalışmalarını bilimsel verilerle destekleyerek kampın etkinliğini artırmayı amaçlıyor. Elde edilen ölçümler, teknik ekip tarafından kamp planlarına entegre edilerek oyuncuların gelişim takibinin sürdürüleceği bildirildi.

Hazırlıkların ilerleyen günlerinde test sonuçlarının antrenman programlarına yansıması ve milli takımın Avrupa elemeleri sürecindeki performansının bu veriler ışığında izlenmesi bekleniyor.

2027 UEFA U19 AVRUPA ŞAMPİYONASI A LİGİ 4. GRUP’TA MÜCADELE EDECEK U19 KADIN MİLLÎ TAKIMIMIZ, 2026/27 UEFA AVRUPA KADINLAR U-19 ŞAMPİYONASI ELEMELERİ 1. TUR MAÇLARI ÖNCESİNDEKİ HAZIRLIKLARINI ERZURUM’DA SÜRDÜRÜRKEN, MİLLÎ SPORCULARIN PERFORMANS TESTLERİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ.