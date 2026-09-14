Ahilik mirasını köprüleyen tanıtım: kültür diplomasisi ve bölgesel işbirliğine vurgu

Ankara'da 'Türkistan’dan Anadolu’ya Medeniyet Köprüsü: Ahilik' ve belgesel tanıtıldı

Ankara'da bir otelde düzenlenen tanıtım programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başyazısını kaleme aldığı 'Türkistan’dan Anadolu’ya Medeniyet Köprüsü: Ahilik' kitabı ile 'Ahmet Yesevi’den Ahi Evran’a' belgesel filmi izleyici ve davetlilere sunuldu. Etkinlik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'nun ev sahipliğinde Ahilik Haftası çerçevesinde gerçekleştirildi ve panel oturumu ile devam etti.

Ala'nın mesajları:

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, konuşmasında bölgesel işbirliklerinin önemine dikkat çekti. Ala, politikanın ve diplomasinin yalnızca mevcut durumu yönetmekle kalmayıp geleceğe yönelik vizyon koymak zorunda olduğunu vurguladı. Balkanlar ve Rusya-Ukrayna savaşı örneklerini değerlendirerek, Türkiye'nin bölgesel inisiyatif aldığını ve bunun somut çıktılar ürettiğini söyledi.

Konuşmasında "terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye" hedefinin önemine işaret eden Ala, istikrarın toplumsal dayanışma ve birey inşasıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtti. Toplumsal barışın sağlanmasında Ahi Evran'ın ilkelerinin rolüne vurgu yaparak, bu mirastan mahrum kalmanın sorumluluğuna değindi ve toplum inşasında sosyal sermaye ile insan kaynağının değerlendirilmesinin gerekliliğini öne çıkardı.

Zorlu'nun değerlendirmeleri:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, tanıtımda ahiliğin taşıdığı ilkelerden söz etti. Zorlu, dürüstlük, liyakat, cömertlik ve toplumsal fayda gibi değerlerin ahilikte bir arada bulunduğunu ve bunların tarihsel olarak 'toplam kalite yönetimi' gibi sonuçlar verdiğini ifade etti. Ahiliğin bu kapsayıcı yönünün, güncel toplum politikalarına ışık tutabileceğini belirtti.

Zorlu, yürütülen çalışmalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda hareket ettiklerini ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile yakın iş birliği içinde olduklarını söyledi. Zorlu, Ahiliğin Türkiye envanterinde bulunduğunu hatırlatarak, 'Ahilik, bugün Türkiye’nin envanterindedir ancak Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi ve hemen ardından da inşallah Dünya Miras Listesi’nde yer alacak.' dedi ve Türk devletleriyle ortaklaşa bir süreç yürütüleceğini ekledi.

Ticaret, dijital ekonomi ve bölgesel hedefler:

Zorlu, Türk devletlerinin toplam milli hasılasının yaklaşık 2.2 trilyon dolara ulaştığını, yaklaşık 200 milyon nüfusla bu devletlerin dünya ticaretinin tahminen yüzde 4'üne katkı sağladığını belirtti. Ancak mevcut durumda devletler arasındaki ticaret hacminin kendi dış ticaretlerinin sadece yüzde 8,5'i düzeyinde olduğuna dikkat çekti ve bu oranı yükseltme gerekliliğini vurguladı.

Bu çerçevede dijital ekonomi alanında adımlar atıldığını söyleyen Zorlu, Türk devletleri arasında dijital ekonomi anlaşmasının imzalandığını ve parlamentolarda onay süreçlerinin sürdüğünü aktardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin onayının tamamlandığını ve zirvenin ardından Türk devletleri arasında dijital ticareti başlatacak bir platformun hayata geçirileceğini söyledi.

Program, konuşmaların ardından düzenlenen panel oturumu ile devam etti. Tanıtım etkinliği, ahiliğin kültürel ve ekonomik boyutlarını aynı zamanda gündeme taşıyarak, mirasın uluslararası platformlarda görünürlüğünü artırma hedefini bir kez daha vurguladı.

"Türkistan’dan Anadolu’ya Medeniyet Köprüsü: Ahilik" kitabı ve "Ahmet Yesevi’den Ahi Evran’a" belgeseli tanıtıldı