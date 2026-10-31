Malatya kitap fuarında yazarlar ve okurlar buluştu

12. Malatya Kitap Fuarı yoğun ilgi görüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mişmiş Park Fuar Alanı’nda düzenlenen 12. Malatya Kitap Fuarı, açıldığı günden itibaren çok sayıda kitapseveri ağırlıyor. Yayınevleri, akademisyenler, yazarlar ve okurların bir araya geldiği etkinliklerde imza günleri, söyleşiler ve atölye çalışmaları yoğun ilgi gördü.

yazarların değerlendirmeleri:

Azad Sağnıç fuara başından beri katıldığını ve belediyenin ev sahipliğinden memnun olduğunu söyledi: "Fuar açıldığı günden beri buradayım. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve çalışanları çok ilgiliydi barınmadan yememize kadar. Fuara çok ilgi var. Gerçekten memnunum. Birçok yerde daha önce fuarlara katıldım. Böyle sevgi dolu sorumluluk sahibi bir ortam olması Malatya’da çok güzeldi. Büyükşehir Belediye başkanımızın her gün uğraması ayriyeten güzeldi".

Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu ise etkinliğin Malatya için taşıdığı öneme dikkat çekti ve gözlemlerini şu sözlerle aktardı: "Böyle bir ortamda imza atmak üzere ilk defa bulunuyorum. Malatya’nın hayatında özel bir yeri var. Ben mutluyum. Çok güzel canlı geçiyor. Çok büyük bir alan. Malatya tarihi misyonunu o kavşak özelliğini bu etkinlikle tekrarlıyor ve güçlendiriyor".

Doç. Dr. Zeynep Sağır fuar organizasyonunun kalitesinden söz ederek okurlarla gerçekleşen yoğun buluşmanın kendisini memnun ettiğini belirtti; daha sonra konferans salonunda bir seminer verdi ve katılımcılarla tartıştı.

Aykut Çınar İstanbul’dan ikinci gelişi olduğunu belirterek ev sahibi kurumlara teşekkür etti: "İstanbul’dan katılıyorum. Malatya’ya ikinci gelişim. Malatya Büyükşehir Belediyesi bizi çok güzel karşılıyor. Malatya Büyükşehir Belediye başkanımıza ve bizim de burada ilgilenen tüm yetkililere teşekkür ederiz".

Ümmühan Gerizli çocuklara yönelik ilginin satışlara olumlu yansıdığını aktardı: "İlgi çok güzel. Benim alanımdan dolayı çocuklar yoğun dönüş sağladı. Çok güzel satışlar yaptık. Büyükşehir Belediye başkanımıza ve ilgilenen herkese teşekkür ediyoruz".

Mehmet Şahin fuarın organizasyonunu överek okuma alışkanlıkları üzerine değerlendirmede bulundu ve şu ifadeleri kullandı: "Benim bu fuara 2. kez katılışım. Açıkçası fuarın organizasyon çok iyi. Bütün yazarlar ve yayınevleri ile ilgi alaka çok güzel organizasyon güzel yapılmış. Gördüğüm kadarıyla da katılım da çok iyi gayet güzel. Yaşadığımız zaman yaşadığımız zaman diliminde ne yazık ki insanlar kitaplarla fazla ilgili değiller. Daha çok dijital medya üzerinde yoğunlaşıyorlar. Bu da hepimizin bildiği birtakım sıkıntılara neden oluyor. Oysa bizim kitaplarımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Geleneklerimizi ve örf adetlerimizi, yaşam tarzımızı, Anadolu insanımızın özellikleri ile tarihi geçmişimizi de bilebileceğimiz geleceğimizi şekillendirecek bilgilere ihtiyacımız var. Bu anlamda Türkiye’de çok değerli yazarlarımız var. Bu tür fuarların bu olumsuzlukları kıracağını düşünüyorum. Kitap fuarları önemli bir etkinlik. Birçok yayın evinin kitaplarını görüyorlar. Kitaplarla, yazarlarla karşılaşıyorlar bu çok önemli. Bu alanda Malatya Büyükşehir Belediyesi Sami Er’e teşekkür ediyorum".

Fuarda Altay Cem Meriç gibi isimlerin imza günlerinde uzun kuyruklar oluştu. Meriç, gençlerin ilgisinden memnun olduğunu belirterek Malatya’nın zengin tarihsel bağlarına gönderme yaptı: "Gençlerin ilgisi çok iyiydi. Malatya’nın tarihi geçmişi yoğun. Mevlana’nın Malatya’da yaşaması, Niyazi Mısri’nin Malatya’da yaşaması gibi". Daha sonra bir seminer düzenleyen Meriç, salonu tıklım tıklım dolduran okuyucularla buluştu.

çocuk etkinlikleri ve okuma kültürüne katkı:

Fuar kapsamındaki etkinlikler arasında çocuklara yönelik programlar da öne çıkıyor. Farklı yaş gruplarına göre hazırlanan atölye ve okuma seansları, küçük yaştan itibaren kitapla buluşmayı ve okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor. Katılımcılar, çocuk etkinliklerinin fuarın aile dostu yapısına katkısı olduğunu vurguladı.

Etkinlikler süresince yazar-okuyucu etkileşimleri ve yayınevlerinin standlarındaki hareketlilik, fuarın beklenenin üzerinde ilgi gördüğünü gösteriyor. Organizasyon sorumluları ve katılımcılar, Malatya’daki kültür hamlesinin bu tür buluşmalarla güçlendiğini ifade etti.

MALATYA KİTAP FUARI KİTAPSEVERLERİN AKININA UĞRADI