Alanya belediye tiyatrosu üç kentte kapalı gişeyle turnesini tamamladı

turne ve sahnelenme detayları:

Alanya Belediye Tiyatrosu (ATB), Nikolay Gogol'ün klasik eseri "Palto" ile çıktığı turnede İstanbul Maltepe, Çatalca ve Adana'da seyirciyle buluştu. Turnenin ilk durağı, ekibin festival programındaki yerini aldığı 8. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali oldu; ardından Alanya'nın kardeş şehri Çatalca'da sahne alan ekip, son olarak 11. Adana Şehir Tiyatroları Festivali kapsamındaki gösterisini sundu.

Her üç kentte de salonları dolduran oyunlar, temsillerin sonunda uzun süre ayakta alkışlandı ve izleyici ilgisiyle karşılandı. Ferdi Dalkılıç'ın yönetimindeki oyun, hem sahne performansı hem de dramaturjik yorumu ile oyuncu ve ekip çalışmalarının somut bir sonucunu gösterdi. Festival programlarında yer alarak farklı kentlerden izleyiciyle buluşmak, ATB'nin görünürlüğünü artırdı.

çinal'ın değerlendirmesi:

Alanya Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürü Hüseyin Çinal, sezon açılışının hemen ardından gerçekleştirilen yoğun turne programını ve alınan başarıyı Alanya adına gurur verici buldu. Çinal şöyle dedi: "Yoğun bir çalışma temposuyla, iki yeni oyunla sezonu açan Alanya Belediye Tiyatromuz, prömiyerlerin hemen ardından çıktığı turnede Alanya’mızı çok güçlü bir şekilde temsil etti. Oyunumuz üç şehirde de yoğun ilgi gördü. Alanya Belediye Tiyatrosu artık kabuğuna sığmayan, ulusal ve uluslararası alanda başarılara imza atan bir tiyatrodur. Yakaladığımız bu başarı ivmesini sürekli olarak daha ileriye taşıyıp, Alanya’mızı sanat alanında onurlandırmaya devam edeceğiz".

Turne, Alanya'nın kültür ve sanat üretimini farklı şehirlerde temsil etmesinin yanı sıra tiyatronun kurumsal kapasitesinin ve yerel kültür yatırımlarının geri dönüşünü de gösterdi. Kapalı gişe oyunlar ve olumlu geri dönüşler, ekibin sonraki programlarında daha geniş kitlelere ulaşma potansiyelini işaret ediyor.

ALANYA BELEDİYE TİYATROSU (ATB), GOGOL’ÜN “PALTO” OYUNUYLA İSTANBUL MALTEPE, ÇATALCA VE ADANA’DA SAHNE ALDI. ÜÇ ŞEHİRDE DE KAPALI GİŞE OYNAYAN OYUN, TEMSİLLERİN SONUNDA UZUN SÜRE AYAKTA ALKIŞLANDI.