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Karaelmas ekspresi 120 yolcusuyla Zonguldak’ta: madenci korosu karşıladı

BAKKA koordinasyonuyla ikinci kez düzenlenen Turistik Karaelmas Ekspresi, 120 yolcusuyla Zonguldak’a ulaştı; yolcular madenci korosuyla karşılandı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 14:28

GÜNCELLEME: 31 Ekim 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Karaelmas ekspresi 120 yolcusuyla Zonguldak’ta: madenci korosu karşıladı

karşılama ve güzergâh:

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) koordinasyonunda bu yıl ikinci kez düzenlenen Turistik Karaelmas Ekspresi, Ankara’dan hareket ederek Karabük’ün Yenice ilçesi üzerinden Zonguldak Tren İstasyonu’na ulaştı. İstasyonda madenci korosunun seslendirdiği şarkılarla karşılanan 120 yolcu, müziğe eşlik ederek renkli anlar yarattı.

Kafile, Zonguldak’ta bir gece konaklayacak olup düzenlenen gezi programı çerçevesinde Maden Müzesi, Gökgöl Mağarası ve Fener Mahallesi’ndeki Varagel Tüneli gibi kentin öne çıkan turistik ve kültürel noktalarını ziyaret edecek.

organizasyon, katılım ve turların geleceği:

BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, organizasyona gösterilen ilgiden memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: "Güzel bir katılım var. Tekrardan bir tren turunda daha birlikteyiz. Güzel bir tur oluyor şu ana kadar". Çetinkaya, Ankara’dan hareket eden trenin 120 yolcusuyla tam kapasite Zonguldak’a ulaştığını ve turda üç firmanın yer aldığını belirtti.

Organizasyonun çok kurumlu bir iş birliği olduğuna dikkat çeken Çetinkaya, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonu Zonguldak Valiliğimizi, Zonguldak İl Özel İdaresi ve BAKKA işbirliğiyle yürüttüğümüz bu çalışma. Aynı zamanda buna Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Ankara Kalkınma Ajansımız da destek veriyorlar" dedi. Bu çerçevede, bölgedeki turizm noktalarının ortak bir güzergâh üzerinden tanıtılması hedefleniyor ve Çetinkaya, "Dolayısıyla burada bütüncül bir rota planlaması yapmış durumdayız. Tüm aktörlerimiz bu işe destek veriyorlar" ifadeleriyle planlamanın kapsamını özetledi.

Turistik Karaelmas Ekspresi, 6 yataklı ve 1 yemekli olmak üzere toplam 7 vagondan oluşuyor ve 120 yolcu kapasitesi ile hizmet veriyor. İlk seferi 2-4 Ekim 2026 tarihlerinde yapılan turun ikinci etabı 30 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlendi; üçüncü turun ise 13-15 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Çetinkaya, sonbahar dönemindeki hava koşullarının turun akışına olumlu yansıdığını belirtirken, turlara yönelik talebin arttığını ve organizasyonun önümüzdeki seferlerde de sürmesini beklediklerini ifade etti.

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI (BAKKA) KOORDİNASYONUNDA BU YIL İKİNCİ KEZ DÜZENLENEN TURİSTİK...

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI (BAKKA) KOORDİNASYONUNDA BU YIL İKİNCİ KEZ DÜZENLENEN TURİSTİK KARAELMAS EKSPRESİ, 120 YOLCUSUYLA ZONGULDAK'A GELDİ. TREN İSTASYONUNDA MADENCİ KOROSUNUN SESLENDİRDİĞİ ŞARKILARLA KARŞILANAN YOLCULAR, MÜZİĞE EŞLİK EDEREK RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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