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Ahilik sancağı genç temsilcinin elinden Denizli valiliğine teslim edildi

Kırşehir'deki Genç Ahiler programında Fatma Büşra Akşit, Murat Sefa Demiryürek'in gönderdiği Ahilik sancağını Vali Yavuz Selim Köşger'e teslim etti.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 08:58

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Ahilik sancağı genç temsilcinin elinden Denizli valiliğine teslim edildi

Sembolik teslim:

2026 yılı Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen "Genç Ahiler Buluşuyor" programında, Denizli'yi temsil eden Fatma Büşra Akşit, Kırşehir'den gönderilen Ahilik Sancağını teslim etmek üzere Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti. Etkinlik, Ahilik kültürünün genç kuşaklara taşınmasına yönelik sembolik adımlardan biri olarak kayda geçti.

Sancağın taşıdığı değerler:

Program, Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde ve 81 ilden gençlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte vurgulanan Ahilik prensipleri arasında dürüstlük, kardeşlik, helal kazanç, emeğe saygı ve dayanışma öne çıktı; gençlere bu değerlerin günlük hayatta uygulanabilirliği anlatıldı.

Ziyarette kimler vardı:

Ziyarette ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan ile Gençlik Hizmetleri Müdürü Dr. Hasan Sarı de hazır bulundu. Sancak teslimi, hem törenin hem de ziyaretin sembolik önemini pekiştirirken, genç temsilcinin rolü ve kurumlararası işbirliği dikkat çekti.

GENÇ AHİLER’DEN DENİZLİ’YE ANLAMLI EMANET

GENÇ AHİLER’DEN DENİZLİ’YE ANLAMLI EMANET

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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